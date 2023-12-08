Прем'єри Netflix. "Бунтівний місяць" Зака Снайдера, блекаут із Джулією Робертс, "Втеча з курника-2"

У грудні Netflix представить чимало цікавих прем'єр у різних жанрах: від анімаційної комедії до космічної опери.

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Цифрова платформа Netflix, яка лідирує у світі, у грудні пропонує кілька масштабних повнометражних релізів, серед яких —мережевий апокаліпсис "Залиш світ позаду" з Джулією Робертс та Ітаном Гоуком, космічна опера "Бунтівний місяць" Зака Снайдера, байопік про Леонарда Бернстайна з Бредлі Купером. Вишенька на торті — дотепний повнометражний мультфільм "Втеча з курника-2" оскароносного британця Сема Фелла. Плюс бонус для новорічного настрою — "Різдвяні пригоди Білосніжки".

"Залиш світ позаду" / Leave The World Behind

США, 2023, драма, катастрофа

Прем'єра: 8 грудня.

У ролях: Джулія Робертс, Ітан Гоук, Махершала Алі, Кевін Бейкон, Міхаель Герролд

Чергова фішка, пов'язана, очевидно, з витівками ШІ. Літературною основою сценарію став роман Румаана Алама "Залиш світ позаду", опублікований 2020 року.

Благополучна та заможна сім'я з двома дітьми бронює для відпочинку будинок на узбережжі — у Лонг-Айленді. Усе класно тут, але чомусь не працює телевізор і немає Wi-Fi.

Увечері до них раптом приходять чоловік і жінка і заявляють, що це — їхній дім, а в Нью-Йорку трапилася катастрофа: глобальна кібератака спричинила блекаут, а внаслідок аварії відбувається масове відключення споживачів від мережі.

В Україні під час війни блекаутами не здивувати. А для американців, це, звісно, новинка.

Дві сім'ї борються за виживання в умовах, коли технології перестали працювати.

Трейлер фільму "Залиш світ позаду"

"Втеча з курника 2" / Chicken Run: Dawn of the Nugget

Велика Британія, США, Франція, 2023, анімація, комедія

Прем'єра: 15 грудня

Мультик "Втеча з курника 2" зрежисований оскароносним Семом Феллом на студії Aardman Animations у колаборації з Netflix Animation. Це сиквел улюбленої для багатьох "Втечі з курника" (2000). Історія триває після сміливої втечі з ферми Твіді.

Успішно здійснивши небезпечну втечу з ферми місіс Твіді, Джинджер нарешті здійснила свою мрію — мирний острів-притулок для всієї зграї курок, далеко від небезпек людського світу. Коли в неї та Рокі з'явилася крихітка на ім'я Моллі та здавалося, тепер щастя має тривати нескінченно довго, на обрії з'явився новий ворог.

Трейлер фільму "Втеча з курника 2"

"Маестро" / Maestro

США, 2023, байопік

Прем'єра: 20 грудня

У ролях: Бредлі Купер, Кері Малліган, Метт Бомер, Майя Гоук, Сара Сільверман

Бредлі Купер після мегауспіху 2018 року свого музичного фільму "Зірка народилася" (за бюджету $40 млн збори становили $436 млн) з Леді Гагою та самим собою в головних ролях замахнувся на байопік про найпопулярнішого диригента й композитора США Леонарда Бернстайна (1918 — 1990), який, зокрема, написав музику до фільму "Вейстсайдська історія" 1961 року (історія про дві банди — адаптація "Ромео та Джульєтти" Шекспіра по-американськи), який отримав десять "Оскарів".

Це біографічна стрічка про життя диригента й композитора Леонарда Бернстайна та його шлюб із дружиною Феліцією. Але також вона проливає світло на стосунки композитора з іншими жінками та навіть із чоловіками, про що його дружина знала. Тож акцент на особистому житті композитора обіцяє бути дещо скандальним.

Саундтрек був виконаний знаменитим Лондонським симфонічним оркестром, а це — заявка на якість.

Трейлер фільму "Маестро"

"Бунтівний місяць: Дитя вогню" / Rebel Moon — Part One: A Child of Fire

США, Угорщина, Швеція, Данія, Велика Британія, 2023, фантастика, бойовик, космічна опера

Прем'єра: 22 грудня

У ролях: Софія Бутелла, Джимон Хонсу, Міхіль Хаусман, Чарлі Ганнем, Фра Фі

"Бунтівний місяць" — дуже очікуваний фільм у жанрі космічної опери від Зака Снайдера, який колись революціонував своїми "300 спартанцями" стрічки з епічними битвами.

Будучи фанатом космічної епопеї Джорджа Лукаса, Снайдер задумав свій "Бунтівний місяць" як більш дорослий погляд (16+) на всесвіт "Зоряних воєн", схрестивши його з фільмом Акіри Куросави "Сім самураїв".

Дія відбувається в мирній колонії під назвою Луна Вельдт на кордоні далекої галактики. Непокірна планета стикається із загрозою знищення з боку армії імперського регента Балізаріуса. Жителі колонії, намагаючись відбити ці полчища, відправляють свого посла — молоду жінку на ім'я Кора, яка сама колись служила Імперії, — просити допомоги в різних воїнів із сусідніх планет.

Трейлер фільму "Бунтівний місяць: Дитя вогню"

Оскільки наближаються зимові свята, то бонусом нашим читачам послужить цифровий різдвяний реліз від Lionsgate Movies, який вийде 19 грудня.

"Різдвяна пригода Білосніжки" / Snow White's Christmas Adventure

США, 2023, фентезі, сімейний, пригоди

У ролях: Дженніфер Міскіаті, Рейні Кемпбелл, Елайджа Ровен

"Різдвяна пригода Білосніжки" — перша з майбутніх екранізацій казки "Білосніжка". У 2024-му вийде "Білосніжка та Зла Королева" від Daily Wire. У 2025 свою версію випустить Walt Disney. Нагадаємо, що перша екранізація казки братів Грімм вийшла на екрани далекого 1937 року. "Білосніжка та семеро гномів" був першим повнометражним проєктом компанії Walt Disney.

Сюжет і тут приблизно той самий: злісна королева, якій не дає спокою краса юної пасербиці, вирішує згубити її в дрімучому лісі. Але дівчина, що залишилася в живих, зустрічає сімох гномів, які стають її вірними друзями.

"Піддайтеся чарам абсолютно нової сімейної пригоди. Коли перед Різдвом зла королева зачаровує коханого принца Білосніжки, прекрасна принцеса повинна зібрати своїх друзів, зняти прокляття й показати королеві справжню силу любові", — пишуть автори "Білосніжки-2023".

Однак, судячи з ролика, із гномами у них якось не склалося, із Білосніжкою, яку грає Дженніфер Міскіаті ("Прокляття сліпих мерців") і блондином-принцом (Елайджа Ровен, "Вікінги") ситуація трохи краща, але хто реально прикрашає стрічку — це зла темношкіра королева у виконанні Рейне Кемпбелл ("Малефісента: Володарка темряви"): такий колоритний негативний персонаж вартий усіх позитивних. Напередодні майбутніх великих екранізацій будемо вважати цю постановку "Білосніжки" розминкою.

Трейлер фільму "Різдвяна пригода Білосніжки"

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