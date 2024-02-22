Зендая дала редкий комментарий о Томе Холланде (видео)

Звездная пара подтвердила свои отношения в 2021 после нескольких лет слухов. Они стараются держать личную жизнь подальше от внимания публики.

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27-летняя американская актриса Зендая дала редкий комментарий о своем бойфренде Томе Холланде, 27. Мыслями звезда экрана поделилась в разговоре с Buzzfeed.

Когда журналист попросил назвать кого-то из актерского состава "Дюна: Часть 2" с самой большой "харизмой", Зендая вспомнила своего возлюбленного Тома, несмотря на то, что он не снимается в новом фильме Дени Вильнева.

"Rizz — это сокращение от харизма, правда? У каждого своя. Я думаю, что тот, кто имеет прекрасную харизму, не состоит в актерском составе "Дюны", но я знаю его лично, он подходит для меня, это мистер Том Холланд", — призналась звезда сериала "Эйфория".

Зендая

Актриса отметила, что она "тихая" сторона, поэтому навыки возлюбленного всегда ее поражали.

"Я более застенчивая и тихая, поэтому нужно немного больше, чтобы вытащить меня из моей скорлупы. Но он прекрасно умеет просто общаться с людьми и знакомиться с ними", — рассказала возлюбленная звезды "Человека-паука".

"У него такой природный дар", — подытожила Зендая.

Зендая и Том Холланд Фото: Getty Images

"Мне нравится, как они говорят друг о друге. Это так мило", — написал один комментатор, а другой добавил: "Она так любит этого мужчину".

Напомним, Зендая отреагировала на сцены, в которых она целуется с Тимоти Шаламе во второй части "Дюны".

Также Фокус писал о слухах о расставании Тома Холланда и Зендаи.