Зендая в платье с глубоким декольте вышла в свет (фото)

Девушка Тома Холланда посетила Green Carpet Fashion Awards. Для появления она выбрала наряд с бахромой.

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27-летняя американская актриса Зендая вышла в свет в роскошном платье с бахромой и глубоким декольте. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Дюны" посетила Green Carpet Fashion Awards в 1 Hotel West Hollywood в Лос-Анджелесе. Девушка Тома Холланда продемонстрировала свое чувство стиля в глубоком платье с бахромой омбре, которое имело бисер и дизайн змеиной кожи.

Зендая Фото: Getty Images

Темные волосы Зендаи были наполовину закреплены назад, спадая вниз по спине кудрями. Она еще больше подчеркнула свой вечерний образ несколькими серебряными браслетами и сделала легкий макияж.

Зендая Фото: Getty Images

Ежегодное событие отмечает "людей и организации, которые имеют решающее значение для коллективной трансформации любого сообщества". На мероприятии также появилась жена Джона Ледженда Крисси Тейген, стилист Лоу Роуч и другие знаменитости.

Сейчас Зендая встречается с британским актером Томом Холландом. Об их отношениях стало известно в конце 2021 года, хотя до этого их несколько лет подозревали в романе. После выхода третьего фильма о Человеке-пауке с Холландом в главной роли пара несколько раз официально появлялась на публике, однако редко комментирует свою личную жизнь.

Зендая и Том Холланд Фото: Getty Images

Напомним, Зендая выбрала очень откровенное платье на премьеру второй "Дюны".

Также Фокус писал о редком комментарии Зендаи относительно ее бойфренда Тома Холланда.