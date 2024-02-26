Зендея выбрала на премьеру фильма "Дюна: Часть вторая" очень откровенное платье (видео)

Над стилем звезды работает знаменитый Лоу Роуч, который прославился умением актуализировать вещи из прошлогодних кутюрных коллекций. Благодаря ему, каждый выход Зендеи превращается в настоящий показ мод.

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27-летняя американская актриса Зендея вместе с коллегами продолжает продвижение фильма "Дюна: Часть вторая" и появляется на премьерах в разных городах в нарядах, которые тут же скурпулезно рассматриваются как поклонниками, так и модными критиками. На премьере в Нью-Йорке она одела в белое платье до пола с длинными рукавами и смелыми вырезами спереди от Stephane Rolland. Подол платья был украшен золотыми скульптурными деталями, создающими поразительный футуристический эффект, пишет People.

Наряд звезда дополнила золотыми босоножками от Jimmy Choo, а из украшений выбрала серьги и кольца от Bulgari.

Макияж актриса нанесла минимальный, лишь подчеркнув черты лица, а ее распущенные волосы спадали на плечи, а ее ногти были выкрашены в золотой цвет.

Над образом актрисы, как и во всех предыдущих случаях, работал ее стилист Лоу Роуч, который прославился тем, что идеально адаптировал на звезду винтажные наряды из прошлых коллекций. Чего только стоил наряд робота.

Кроме Зендеи, на премьере присутствовали Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Аня Тейлор-Джой, София Карсон, Остин Батлер и многие другие.

Недавно Зендея и Тимоти рассказали журналистам, каково им было целовать друг друга в фильме. Они стали хорошими друзьями с тех пор, как начали работать над первым блокбастером "Дюна" в 2019 году.

По словам Тимоти, это было чертовски странно, когда им наконец пришлось поцеловаться перед камерой в долгожданной "Дюне: Часть вторая".

Ранее Фокус писал, что Тимоти и Зендея появились на премьере в Сеуле в одинаковых комбинезонах.