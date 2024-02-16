Зендая надела на премьеру "Дюна: часть вторая" костюм робота (фото, видео)

Эффектный костюм Зендеи затмил всех других звезд и стал самым обсуждаемым нарядом премьеры. Позже актриса сменила его на более комфортный ансамбль.

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27-летняя американская актриса Зендея стала гвоздем программы на премьере второй части "Дюны" на Лестер-сквер в Лондоне. Виной всему – наряд, в котором она прибыла на мероприятие. Мировые СМИ облетели снимки, где девушка позирует перед фотографами в костюме робота Thierry Mugler из его коллекции Couture осень-зима 1995 года, посвященной 20-летию "Cirque d’Hiver".

Стилист Зендеи Лоу Роуч снова подтвердил свой талант работать с архивами известных брендов, выбрав для нее такой ансамбль.

Зендея и ее стилист Лоу Роуч

Боди, напоминающее фембота, изготовлено из блестящего серебристого материала и имеет четкие вырезы из плексигласа на груди, животе, руках и ногах. Облегающий наряд подчеркивал потрясающую фигуру звезды. Образ знаменитость дополнила парой серебряных перчаток и соответствующими туфлями на каблуках, а локоны уложила в "мокрую" прическу. Вишенкой на торте стало колье с голубыми бриллиантами от Bulgari.

Как видно на многочисленных видео, передвигаться Зендее в таком костюме было довольно проблематично, и уже вскоре она сменила неудобный, но эффектный костюм на элегантное черное платье в пол. Из украшений она выбрала огромное кольцо с изумрудами и бриллиантами.

На ковровой дорожке к ней присоединились другие звезды Тимоти Шаламе, Джош Бролин и Ребекка Фергюсон, а также новые актеры Остин Батлер, Флоренс Пью и Вильнев. Отметим, что Тимоти выглядел куда скромнее. Он надел серебристые брюки и черный свободный топ.

Неудобній костюм Зендея сменила на элегантное платье Фото: Getty

"Дюна: часть вторая" в бюджетом $122 миллиона выйдет на экраны 1 марта. Изначально продолжение адаптации романа Фрэнка Герберта "Дюна" 1965 года планировалось к выпуску 20 октября 2023 года, но из-за забастовок в Голливуде его перенесли на 3 ноября, а затем – на 17 ноября 2023-го

Забастовки двух профсоюзов сопровождаются некоторыми ограничениями, которые запрещают актерам участвовать в продвижении уже готовых фильмов. Так, на премьере "Оппенгеймера" отсутствовали практически все звезды.

Новый фильм начинается с того места, где закончилась"Дюна" 2021 года. Поль Атрейдес объединяется с Чани и Свободными, чтобы отомстить тем, кто убил членов его семьи. Флоренс Пью, новичок в мире "Дюны", сыграла дочь Императора, принцессу Ирулан, а Остин Батлер появился в роли Фейд-Рауты.

В актерский состав также вошли Стеллан Скарсгард, Кристофер Уокен, Шарлотта Рэмплинг и Хавьер Бардем.

Ранее Фокус писал, что в Париже на премьере фильма Зендея позировала в золотом платье.