Зендая одягла на прем'єру "Дюна: частина друга" костюм робота (фото, відео)

Ефектний костюм Зендеї затьмарив усіх інших зірок і став найбільш обговорюваним вбранням прем'єри. Пізніше актриса змінила його на більш комфортний ансамбль.

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27-річна американська акторка Зендея стала окрасою програми на прем'єрі другої частини "Дюни" на Лестер-сквер у Лондоні. Виною всьому — вбрання, в якому вона прибула на захід. Світові ЗМІ облетіли знімки, де дівчина позує перед фотографами в костюмі робота Thierry Mugler з його колекції Couture осінь-зима 1995 року, присвяченій 20-річчю "Cirque d'Hiver".

Стиліст Зендеї Лоу Роуч знову підтвердив свій талант працювати з архівами відомих брендів, вибравши для неї такий ансамбль.

Зендея та її стиліст Лоу Роуч

Боді, що нагадує фембота, виготовлене з блискучого сріблястого матеріалу і має чіткі вирізи з плексигласу на грудях, животі, руках і ногах. Обтисле вбрання підкреслювало приголомшливу фігуру зірки. Образ знаменитість доповнила парою срібних рукавичок і відповідними туфлями на підборах, а локони вклала в "мокру" зачіску. Вишенькою на торті стало кольє з блакитними діамантами від Bulgari.

Як видно на численних відео, пересуватися Зендеї в такому костюмі було досить проблематично, і вже незабаром вона змінила незручний, але ефектний костюм на елегантну чорну сукню до підлоги. З прикрас вона обрала величезну каблучку зі смарагдами та діамантами.

На килимовій доріжці до неї приєдналися інші зірки Тімоті Шаламе, Джош Бролін і Ребекка Фергюсон, а також нові актори Остін Батлер, Флоренс П'ю і Вільньов. Зазначимо, що Тімоті мав набагато скромніший вигляд. Він одягнув сріблясті штани і чорний вільний топ.

Незручний костюм Зендея змінила на елегантну сукню Фото: Getty

"Дюна: частина друга" з бюджетом $122 мільйони вийде на екрани 1 березня. Спочатку продовження адаптації роману Френка Герберта "Дюна" 1965 року планували випустити 20 жовтня 2023 року, але через страйки в Голлівуді його перенесли на 3 листопада, а потім — на 17 листопада 2023-го.

Страйки двох профспілок супроводжуються деякими обмеженнями, які забороняють акторам брати участь у просуванні вже готових фільмів. Так, на прем'єрі "Оппенгеймера" були відсутні практично всі зірки.

Новий фільм починається з того місця, де закінчилася "Дюна" 2021 року. Поль Атрейдес об'єднується з Чані та Вільними, щоб помститися тим, хто вбив членів його родини. Флоренс П'ю, новачок у світі "Дюни", зіграла дочку Імператора, принцесу Ірулан, а Остін Батлер з'явився в ролі Фейд-Раути.

До акторського складу також увійшли Стеллан Скарсгард, Крістофер Вокен, Шарлотта Ремплінг і Хав'єр Бардем.

Раніше Фокус писав, що в Парижі на прем'єрі фільму Зендея позувала в золотій сукні.