Зендея и Тимоти Шаламе вышли на публику в футуристических комбинезонах (фото)

Актеры представили вторую часть Дюны в Сеуле. К Тимоти и Зендее присоединились Остин Батлер и Александр Скарсгард.

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27-летняя Зендея вместе с 28-летним коллегой Тимоти Шаламе продолжают свой мировой тур в поддержку премьеры фильма "Дюна: часть вторая". На красных дорожках девушка выгуливает самые невероятные образы. На пресс-конференции в Сеуле (Южная Корея) Зендея и Тимоти появились в одинаковых футуристических костюмах местного бренда Juun.J.

На актрисе был пастельно-розовый комбинезон с футуристическими узорами и молниями, который, казалось, отсылал к знаменитым костюмам из "Дюны". К нему она подобрала соответствующий ремень,а верх комбинезона расстегнула и оголила одно плечо.

Образ Зендея завершила розовыми туфлями на высоком каблуке в тон и надела нежное серебряное ожерелье.

Тимоти был в таком же комбинезоне, только светло-серого цвета. К нему он обул массивные ботинки того же ледяного синего оттенка, а также надел серебряное ожерелье-цепочку, как и его партнерша по съемочной площадке.

Зендея и Тимоти Шаламе в Сеуле Фото: Getty

К дуэту присоединился коллега-звезда Остин Батлер, который был темно-сером костюме и серой рубашке. .

Действие второй части "Дюны" происходит сразу после окончания первой, когда Пол Атрейдес и его мать леди Джессика объединили усилия с Чани и остальными обитающими в пустыне Свободными, чтобы отомстить злому Дому Харконнен, члены которого убили большую часть его семьи и друзей.

Фильмы основаны на одноименном романе Фрэнка Герберта 1965 года. Первая часть вышла в марте 2021 года и имела большой успех среди критиков и зрителей. Он получил шесть премий "Оскар".

Мировая премьера второй части запланирована на 1 марта. Первоначально фильм собирались выпустить в конце октября 2023 года, затем его перенесли на ноябрь и, наконец, перенесли на март этого года из-за двойной забастовки сценаристов и актеров.

Ранее Фокус писал, что Зендея и Тимоти Шаламе признались, как они отнеслись к своим поцелуям.