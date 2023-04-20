Cамый влиятельный стилист Голливуда Лоу Роуч поделился упражнением, как найти свой стиль

Для своих клиентов Роуч придумал специальное упражнение по определению собственного стиля.

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Американский стилист Лоу Роуч, которого неоднократно называли самым главным в этой профессии, заявил, что уходит на пенсию и сосредоточится на других проектах. Однако он с удовольствием делиться советами по стилю с другими. Не сделал он исключения и для журналистов Teen Vogue. В частности гуру моды и стиля рассказал, как найти собственный стиль, чтобы выделяться в толпе и всегда чувствовать себя комфортно в выбранных вещах. По его словам, он даже создал упражнение для людей, которых консультировал, и частных клиентов.

"Не у всех будет стилист, верно? Не всем нужен стилист. Итак, идите в розничный магазин и используйте его как день ухода за собой. Планируйте быть там часами. Подойдите к каждому стеллажу в магазине, достаньте в первую очередь то, что вам нравится. Затем уберите то, в чем вы не уверены. Наконец, возьмите вещи, которые, по вашему мнению, вы ненавидите, или те, что как кто-то сказал вам, вам не подходят. Попробуйте все. А затем прийти к выводу и выяснить, любите ли вы все еще то, что, как вы думали, любите. Вещи, которые вам нравятся, вам все еще нравятся? Вещи, которые, как вы думали, вам не понравятся…? Это действительно классное упражнение. Это поможет вам разобраться и действительно направит вас на правильный путь к созданию собственного фирменного стиля", – рассказал Роуч.

Стилист также поделился своим советом по созданию образа.

"Если вы идете в магазин и видите что-то, что вам нравится, примерьте это. Если вы любите его, купите его. Если купите, носите. И если вы носите это, носите это снова. Продолжайте носить его и продолжайте давать ему жизнь. Я думаю, что это действительно приходит с мужеством пробовать что-то новое. Эксперты писали в книгах, что вы никогда не должны носить определенную вещь из-за вашего тона кожи, формы или возраста, и я такой: давайте сожжем все эти книги и дадим людям возможность просто пойти и принять их,вернуть силы и использовать одежду для того, для чего она предназначена. Одежда предназначена для того, чтобы вы чувствовали себя определенным образом.

Он также посоветовал перед пополнением гардероба серьезно обдумать, нужна ли та или иная вещь поскольку предпочтение следует отдавать не трендовым вещам, а удобным и которые по душе.

Ранее Фокус писал, чем Лоу Роуч решил заняться на пенсии.