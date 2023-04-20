Найвпливовіший стиліст Голлівуду Лоу Роуч поділився вправою, як знайти свій стиль

Для своїх клієнтів Роуч вигадав спеціальну вправу з визначення власного стилю.

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Американський стиліст Лоу Роуч, якого неодноразово називали найголовнішим у цій професії, заявив, що йде на пенсію та зосередиться на інших проєктах. Однак він із задоволенням ділиться порадами щодо стилю з іншими. Не зробив виняток і для журналістів Teen Vogue. Зокрема гуру моди розповів, як знайти власний стиль, щоб виділятися в натовпі та завжди почуватися комфортно у вибраних речах. За його словами, він навіть створив вправу для людей, яких консультував, і приватних клієнтів.

"Не в усіх буде стиліст, правда? Не всім потрібен стиліст. Отже, йдіть у роздрібний магазин і використовуйте його як день догляду за собою. Плануйте бути там годинами. Підійдіть до кожного стелажу в магазині, дістаньте насамперед те, що вам подобається. Потім приберіть те, в чому ви не впевнені. Нарешті, візьміть речі, які, на вашу думку, вам подобаються, або ті, що як хтось сказав вам, вам не пасують. Спробуйте все. А потім з'ясуйте, чи любите ви все ще те, що, як ви думали, любите. Речі, які вам подобаються, вам все ще подобаються? Це справді направить вас на правильний шлях до створення власного фірмового стилю", — розповів Роуч.

Стиліст поділився порадою щодо створення образу:

"Якщо ви йдете в магазин і бачите щось, що вам подобається, приміряйте це. Якщо ви любите це, купіть це. Якщо купите, носіть. І якщо ви носите це, носіть це знову. Продовжуйте носити це та продовжуйте давати йому життя. Я думаю, що це дійсно приходить із мужністю пробувати щось нове. Експерти писали в книгах, що ви ніколи не повинні носити певну річ через ваш тон шкіри, форми або вік, і я такий: давайте спалимо всі ці книги й дамо людям можливість просто піти й прийняти їх, повернути сили та використовувати одяг для того, для чого він призначений, одяг призначений для того, щоб ви почувалися певним чином".

Він також порадив перед поповненням гардеробу серйозно обміркувати, чи потрібна та чи інша річ, оскільки перевагу слід віддавати не трендовим речам, а зручним і які до вподоби.

Раніше Фокус писав, чим Лоу Роуч вирішив зайнятися на пенсії.