Стиліст Зендеї після завершення кар'єри знайшов собі нове заняття

Лоу Роуч впевнений, що повернутися до професії, в якій він найкращий, встигне в будь-якому випадку. Попереду ж — багато нових спокус.

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Зірковий стиліст Лоу Роуч, який перетворив на ікону моди не одну голлівудську знаменитість, нещодавно заявив, що зав'язує з цією професією. Проте йти в нікуди він не збирається та вже реалізовує себе в інших сферах, про що розповів в інтерв'ю Teen Vogue.

"Архітектор зображень", як називають Роуча, готовий стати актором і письменником, благо, матеріалу для книг за роки роботи з найбільшими зірками в нього зібралося чимало.

"Нас із юних років вчать вибирати один кар'єрний шлях — по суті, одне життя, яким ми повинні жити. Нам кажуть, що ми повинні бути винятковими в чомусь одному та робити це завжди. Але коли ми обмежуємо себе єдиним існуванням у цьому й без того обмеженому житті, ми втрачаємо шанс вирости в щось більше", — упевнений стиліст, який одягав Зендею, Меган Зі Сталіон і Аріану Ґранде.

Лоу розпочав співпрацю зі своїм давнім улюбленим роздрібним брендом TJ Maxx і випустив першу капсульну колекцію одягу.

Його головний девіз у створенні будь-якого образу — це має подобатися.

"Якщо ви йдете в магазин і бачите щось, що вам подобається, приміряйте це. Якщо вам сподобалося, купіть. Якщо купили — носіть. І якщо ви носите це, носіть це знову. Продовжуйте носити це й продовжуйте давати йому життя. Думаю, що це дійсно приходить із мужністю пробувати щось нове... Було написано так багато книг експертами, де говориться, що ви ніколи не повинні носити певну річ через ваш тон шкіри, форми або вік, і я такий: давайте спалимо всі ці книги й дамо людям можливість просто піти й прийняти їх, повернути сили та використовувати одяг для того, для чого він призначений. Одяг призначений для того, щоб ви почувалися певним чином", — каже Роуч.

Щодо секретів стилю, то тут Лоу не радить поспішати:

"Не поспішайте з трендом, тому що ви помітили його в соціальних мережах або побачили, як його носить ваша улюблена знаменитість, і ви біжите купувати речі. Не поспішайте, інвестуйте правильно, купуйте речі, які, як ви знаєте, служитимуть довго. Нормально час від часу отримувати тренд. Ми всі любимо тренд, правильно? Але зосередьтеся на речах, які, як ви знаєте, ви хочете мати завжди".

У літню пору, яка вже не за горами, Роуч радить не боятися яскравих кольорів.

"Я думаю, що за своєю суттю яскраві, сміливі кольори просто змушують нас почуватися якимсь чином. Це викликає щастя або якийсь тип ендорфінів. Мені подобається бачити когось, хто одягнений у справді яскраві, сміливі кольори, коли я їду в машині чи перебуваю в аеропорту. Я не знаю, він просто щось робить", — зазначив стиліст.

Відійшовши від роботи зі стилем зірок, Роуч переключився на "приземленіші" речі.

"Насправді я пишу книгу, те, що я хотів зробити протягом багатьох років, так що це відбувається. Ви можете побачити, як я з'являюся та трохи граю (в кіно) тут і там. Я хочу спробувати все. Я дуже люблю їжу, тому я просто продовжую говорити своїй команді, що мені кортить спробувати щось нове. Якщо в мене не виходитиме, я завжди можу просто повернутися та стати стилістом, тому що ми знаємо, що я профі в цьому", — зізнався він.

Раніше Фокус писав, що неповажне ставлення Зендеї до свого стиліста стало предметом обговорення в мережі.