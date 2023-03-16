У мережі обговорюють хамське ставлення Зендеї до свого стиліста (відео)

Знаменитий Лоу Роуч, який створив найефектніші образи Зендеї, Аріани Гранде, Ані Тейлор-Джой і багатьох інших, нещодавно повідомив, що більше не займатиметься стилем зірок.

Related video

Нещодавно світ шоу-бізнесу вразила новина про те, що знаменитий стиліст Лоу Роуч іде у відставку. А сьогодні з'явилося відео з показу Louis Vuitton у Парижі, де Зендея поводилася дуже неповажно щодо того, хто створював найнезабутніші її образи. Про це пише

Ролик знятий кимось із глядачів. На ньому видно, що Лоу Роуч і Зендея йдуть до місць у першому ряду, але коли там виявляється тільки одне вільне місце, зірка "Ейфорії" швидко сідає на нього, а дивовижному стилісту вказує на задні ряди.

Неприближеним це може здатися дрібницею, але це було виявом неповаги, до того ж явно видно, наскільки Роуч був збентежений. У результаті йому знайшли місце в першому ряду.

Фанати припустили, що саме цей інцидент спричинив те, що він іде. Але Роуч вийшов у мережу, заявивши, що жодної ворожнечі між ними немає, назвав Зендею "молодшою сестрою", але, втім, так і не пояснив, чому так раптово вирішив залишити роботу у сфері моди. Сама акторка не прокоментувала інцидент.

"Отже, ви дійсно думаєте, що я розлучаюся із Зендеєю... ми разом назавжди! Вона моя молодша сестра, і це справжня любов, а не фальшива любов модної індустрії", — написав стиліст.

Нагадаємо, про звільнення Лоу Роуч повідомив раптово. Він заявив у пості в Instagram, що з нього достатньо "політики, брехні та хибних звинувачень" у світі моди.

"Якби модний бізнес був пов'язаний тільки з одягом, я займався б цим усе життя, але це не так. Політика, обман і хибні наративи мені набридли. Ви перемогли... Я йду!" — написав Роуч.

Ходять чутки, що в нього тепер висока посада креативного директора бренду або що він збирається запустити власний бренд.

Нагадаємо, Лоу Роуч широко відомий у світі моди. Але його співпраця із зіркою "Ейфорії" зробила її справжньою іконою стилю.

Один із образів Зендаї, створений Лоу Роучем Фото: Getty Images

У цьому легко переконатися, відстеживши її образи з червоних доріжок до 2019 року. Саме тоді на Met Gala Зендая з'явилася в казковій сукні Попелюшки, яка засвітилася блакитним світлом, коли Роуч змахнув "чарівною паличкою".

Саме він підбирав для неї найразючіші вбрання та створював ті образи, які не сходили з перших сторінок модного глянцю місяцями.

Також він відродив стиль Селін Діон у 2016 році, працював із Аріаною Гранде, Анею Тейлор-Джой, Наомі Кемпбелл і багатьма іншими зірками та сам перетворився на зірку червоних доріжок.

Упродовж багатьох років він працював суддею на показах модного конкурсу "Топмодель і легенда Америки", а минулої осені він був удостоєний нагороди найкращого стиліста на церемонії вручення нагород CFDA Awards 2022.

Наприклад, один із образів Зендеї, створений Лоу Роучем для "Оскара", потрапив до списку легендарних.