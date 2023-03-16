В Сети обсуждают хамское отношение Зендаи по отношению к своему стилисту (видео)

Знаменитый Лоу Роуч, создавший самые эффектные образы Зендаи, Арианы Гранде, Ани Тейлор-Джой и многих других, недавно сообщил, что больше не будет заниматься стилем звезд.

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Недавно мир шоу-бизнеса потрясла новость о том, что знаменитый стилист Лоу Роуч уходит в отставку. А сегодня появилось видео с показа Louis Vuitton в Париже, где Зендая вела себя очень неуважительно по отношению к тому, кто создавал самые незабываемые ее образы. Об этом пишет

Ролик снят кем-то из зрителей. На нем видно, что Лоу Роуч и Зендая идут к местам в первом ряду, но когда там оказывается только одно свободное место, звезда "Эйфории" быстро садится на него, а недоумевающему стилисту указывает на задние ряды.

Непосвященным это может показаться мелочью, но это было проявлением неуважения, к тому же явно видно, насколько Роуч был смущен. В итоге ему нашли место в первом ряду.

Фанаты предположили, что именно этот инцидент послужил причиной того, что он уходит. Но Роуч вышел в Сеть, заявив, что никакой вражды между ними нет, назвал Зендаю "младшей сестрой", но, впрочем, так и не пояснил, почему так внезапно решил бросить работу в сфере моды. Сама актриса никак не прокомментировала инцидент.

"Значит, вы действительно думаете, что я расстаюсь с Зендая… мы вместе навсегда! Она моя младшая сестра, и это настоящая любовь, а не фальшивая любовь модной индустрии", — написал стилист.

Напомним, об увольнении Лоу Роуч сообщил внезапно. И заявил в посте в Instagram, что с него достаточно "политики, лжи и ложных обвинений" в мире моды.

"Если бы модный бизнес был связан только с одеждой, я бы занимался этим всю жизнь, но это не так. Политика, обман и ложные нарративы мне надоели. Вы победили… Я ухожу!" – написал Роуч.

Ходят слухи, что у него теперь высокая должность в качестве креативного директора бренда или что он собирается запустить собственный бренд.

Напомним, Лоу Роуч широко известен в мире моды. Но его сотрудничество с звездой "Эйфории" сделало ее настоящей иконой стиля.

Один из образов Зендаи, созданный Лоу Роучем Фото: Getty Images

В этом легко убедиться, отследив ее образы с красных дорожек до 2019 года. Именно тогда на Met Gala Зендая появилась в сказочном платье Золушки, которое засветилось голубым светом, когда Роуч взмахнул "волшебной палочкой".

Именно он подбирал для нее самые впечатляющие наряды и создавал те образы, которые не сходили с первых страниц модного глянца месяцами.

Также он возродил стиль Селин Дион в 2016 году, работал с Арианой Гранде, Аней Тейлор-Джой, Наоми Кэмпбелл и многими другими звездами и сам превратившись в звезду красных дорожек.

На протяжении многих лет он работал судьей на показах модного конкурса "Топ-модель и легенда Америки", а прошлой осенью он был удостоен награды лучшего стилиста на церемонии вручения наград CFDA Awards 2022.

Так, один из образов Зендаи, созданный Лоу Роучем для "Оскара" попал в список легендарных.