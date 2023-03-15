Стиліст Зендеї раптово оголосив про вихід на пенсію

Лоу Роуч одягав Шакіру, Селін Діон, Дженніфер Гадсон, Зендею та інших зірок.

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Стиліст Зендеї оголосив про свій ранній вихід на пенсію. Про це Лоу Роуч розповів в Instagram-акаунті з 1,3 млн підписників.

Знаменитий стиліст зізнався, що його часи стилю закінчилися після років співпраці з відомими зірками, зокрема Зендеєю, Шакірою, Селін Діон і Дженніфер Гадсон.

Роуч поділився фотографією червоного знаку "Відставка" із загадковим підписом.

"Моя чаша порожня… дякую всім, хто підтримував мене та мою кар’єру протягом багатьох років. Кожна людина, яка довірила мені свій імідж, я дуже вдячний за вас усіх", – написав він. "Якби цей бізнес стосувався лише одягу, я б займався ним усе життя, але, на жаль, це не так!"

Відомий стиліст продовжив: "Політика, брехня та неправдиві наративи мене нарешті дістали! Ви виграли… Я вибуваю".

Лоу Роуч оголосив про свою відставку

Ранній вихід Лоу Роуча на пенсію став шоком для його колег у Голлівуді та моді, враховуючи, що він створив для кількох знаменитостей, зокрема Керрі Вашингтон, Megan Thee Stallion, Гейлі Стайнфелд, образи для святкування після вручення премії "Оскар-2023" напередодні.

Лоу Роуч — американський модний стиліст, відомий своєю роботою із Зендеєю та суддею в Legendary.

Зендея Фото: zendaya

Нагадаємо, Зендея одягнула свого стиліста.

Також Фокус писав про топ-3 модні виходи Зендеї наприкінці лютого 2023.