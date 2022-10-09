Окуляри та "костюм-бджілка". Зендея одягнула свого стиліста (фото)

Співачка, акторка та модель спробувала себе в новому амплуа.

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26-річна американська акторка та співачка Зендея Коулман одягнула свого стиліста Лоу Роуча, який став героєм нового випуску журналу Fashion. Про це повідомляється на Instagram-сторінці видання.

Найвідоміша клієнтка Роуча створила його образ до фотосесії для канадського глянцю. На обкладинці знаменитий стиліст постав у штанному костюмі в чорно-золотисту смужку, що нагадував забарвлення бджілки, білій класичній сорочці та чорній краватці. Таким чином аутфіт для фотосесії зберіг ділові нотки та привернув до себе увагу яскравими елементами.

До луку свого стиліста Зендея додала масивні прозорі окуляри та темне взуття.

"Лоу Роуч одягнутий Зендеєю", — підписали знімок героя свіжого випуску журналісти Fashion.

[ + – ] Лоу Роуч

Послугами Лоу Роуча користується низка голлівудських зірок, зокрема Селін Діон, Аріана Гранде та Енн Гетевей. І, звичайно ж, зірка "Ейфорії" Зендея. Для своєї головної клієнтки стиліст зазвичай обирає образи від Valentino.

[ + – ] Зендея у Valentino

Нагадаємо, Зендея вийшла у світу у прозорому боді з монограмами її улюбленого модного дому.

Також Фокус писав про комфортний образ для осіннього шопінгу 2022, який напередодні продемонструвала Зендея.