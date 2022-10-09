Очки и "костюм-пчелка". Зендая одела своего стилиста (фото)
Певица, актриса и модель попробовала себя в новом амплуа.
26-летняя американская актриса и певица Зендая Коулман одела своего стилиста Лоу Роуча, ставшего героем нового выпуска журнала Fashion. Об этом сообщается на Instagram-странице издания.
Самая известная клиентка Роуча создала его образ к фотосессии для канадского глянца. На обложке знаменитый стилист предстал в брючном костюме в черно-золотистую полоску, напоминавший окрас пчелки, белой классической рубашке и черном галстуке. Таким образом, аутфит для фотосессии сохранил деловые нотки и привлек к себе внимание яркими элементами.
К луку своего стилиста Зендая добавила массивные прозрачные очки и темную обувь.
"Лоу Роуч одет Зендаей", — подписали снимок героя свежего выпуска журналисты Fashion.
Услугами Лоу Роуча пользуется ряд голливудских звезд, в том числе Селин Дион, Ариана Гранде и Энн Хетеуэй. И, конечно же, звезда "Эйфории" Зендая. Для своей главной клиентки стилист обычно выбирает образы от Valentino.
Напомним, Зендея вышла в свет в прозрачном боди с монограммами ее любимого модного дома.
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