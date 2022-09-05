Зендая продемонстрировала стильный образ для шопинга (фото)

Знаменитость задает новый тренд на ношение рубашки.

26-летняя американская актриса и певица Зендая продемонстрировала идеальный летне-осенний образ для шопинга. Об этом пишет Daily Mail.

Юная знаменитость сходила за покупками в Нью-Йорке в классической удлиненной рубашке в полоску, однако изюминкой образа стала не сама рубашка, а способ ношения, который продемонстрировала Зендая — она застегнула ее всего на одну пуговицу, что идеально подчеркнуло подтянутый живот звезды сериала "Эйфория".

Также недавняя именинница надела базовые джинсы на низкой посадке и блейзер с акцентным воротничком. Волосы звезды экрана и соцсетей были собраны в хвост, а дополнили стильный аутфит черные очки.

[ + – ] Зендая в Нью-Йорке

На ногах девушки Тома Холланда были черные ботинки на каблуке. Однако самого Спайдермена в этот день рядом с Зендаей не заметили.

Недавно звезда "Дюны" и "Человека-паука" отпраздновала 26-й день рождения.

[ + – ] Зендая

Напомним, Зендая вместе со своим бойфрендом, британским актером Томом Холландом провела романтический уикенд в Будапеште.

Также Фокус писал о праздничной съемке Зендаи для известного глянца.