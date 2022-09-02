Зендае — 26. Звезда "Эйфории" и "Дюны" снялась для W Magazine (фото)

Знаменитость снялась в элегантной черно-белой фотосессии.

26-летняя американская актриса Зендая снялась для сентябрьского выпуска глянца W Magazine. Об этом говорится на официальной Instagram-странице издания.

Звезда нашумевшего сериала о проблемах молодежи "Эйфория" и фантастического фильма "Дюна" украсила обложку свежего номера журнала. А также снялась в черно-белой стильной фотосессии.

На первой полосе именинница (1 сентября 2022 Зендае исполнилось 26 лет) предстала в роскошном черном платье с акцентными рукавами и головным убором на фоне неба.

Фотографом праздничной фотосессии стал знаменитый Джек Дэвисон.

"Как Дева, я ненавижу не контролировать вещи, и спонтанность мне тяжела в реальной жизни. С 26-м днем рождения, самосознательная #Virgo", — подписали публикацию журналисты W Magazine.

[ + – ] Зендая для глянца

Отметим, что 26-летняя Зендая стала популярна еще в подростковом возрасте, когда снималась в роли принцессы для Disney. Впоследствии в ее жизни случился фильм "Человек-паук", на съемках которого она познакомилась с будущим бойфрендом Томом Холландом.

[ + – ] Именинница Зендая

Не менее широкую популярность имениннице принес сериал "Эйфория". А в 2021 Зендая предстала на экранах в фильме Дени Вильнева "Дюна" вместе с Тимоти Шаламе.

[ + – ] Фото: W Magazine

В настоящее время Зендая встречается с британским актером Томом Холландом. Они планируют переехать в Великобританию — на родину "Спайдермена".

Напомним, Зендая снялась в пурпурной фотосессии для Valentino.

Также Фокус писал о романтичном уикенде Зендаи и Тома Холланда в Будапеште.