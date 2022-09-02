Зендеї — 26. Зірка "Ейфорії" та "Дюни" знялася для W Magazine (фото)

Знаменитість знялася в елегантній чорно-білій фотосесії.

26-річна американська акторка Зендея знялася для вересневого випуску глянцю W Magazine. Про це зазначено на офіційній Instagram-сторінці видання.

Зірка нашумілого серіалу про проблеми молоді "Ейфорія" та фантастичного фільму "Дюна" прикрасила обкладинку свіжого номеру журналу. А також знялася в чорно-білій стильній фотосесії.

На першій шпальті іменинниця (1 вересня 2022 Зендеї виповнилося 26 років) постала в розкішній чорній сукні з акцентними рукавами та головним убором на фоні неба.

Фотографом святкової фотосесії став знаменитий Джек Девісон.

"Як Діва, я ненавиджу не контролювати речі, і спонтанність мені важка в реальному житті. З 26-м днем народження, самосвідома #Virgo", — підписали публікацію журналісти W Magazine.

[ + – ] Зендея для глянцю

Зазначимо, що 26-річна Зендея стала популярною ще у підлітковому віці, коли знімалася в ролі принцеси для Disney. Згодом у її житті стався фільм "Людина-павук", на зйомках якого вона познайомилася з майбутнім бойфрендом Томом Голландом.

[ + – ] Іменинниця Зендея

Не менш широку популярність іменинниці приніс серіал "Ейфорія", якого наразі випущено два сезони. А у 2021 Зендея постала на екранах у фільмі Дені Вільньова "Дюна" разом з Тімоті Шаламе.

[ + – ] Фото: W Magazine

Наразі Зендея зустрічається з британським актором Томом Голландом. Вони планують переїхати у Великобританії — на батьківщину "Спайдермена".

Нагадаємо, Зендея знялася у пурпурній фотосесії для Valentino.

Також Фокус писав про романтичний вікенд Зендеї та Тома Голланда у Будапешті.