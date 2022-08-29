Зендея та Том Голланд проводять романтичні канікули у Будапешті (фото, відео)

Закохані катались на скутерах по європейській столиці.

25-річна американська акторка Зендея проводить романтичні канікули зі своїм бойфрендом, колегою по цеху Томом Голландом. Про це пише Daily Mail.

Зіркову пару помітили папараці на вулицях Будапешта. Вони катались на скутерах по столиці Угорщини. Для європейського вікенду зірка серіалу "Ейфорія" обрала базову білу майку, сірі шорти та шкіряні лофери. Тим часом її супутник був одягнутий у смугасту сорочку з коротким рукавом та чорні шорти.

Як відомо, Том Голланд сам родом з Великобританії, то ж закохані багато часу проводять у Європі.

[ + – ] Том Голланд та Зендея проводять вихідні у Будапешті

Головний герой останніх фільмів про Людину-павука та американська актора познайомилися під час зйомок у 2017 році. Тоді ж почали ширитися чутки про їхні не лише робочі стосунки.

[ + – ] Том Голланд та Зендея проводять вихідні у Будапешті

Лише влітку 2021 закоханих вдалося "підловити" за поцілунками в машині, а восени того ж року вони офіційно підтвердили свій роман. Після цього Зендея та Том Голланд почали усе частіше виходити на публіку як пара та не приховувати своїх почуттів одне до одного.

Нагадаємо, Том Голланд оголосив, що йде із соцмереж, залишаючи своїм підписникам увесь викладений раніше контент.

Також Фокус писав про літнє побачення Тома Голланда та Зендеї у Нью-Йорку.