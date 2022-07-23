Том Голланд та Зендея були помічені на побаченні (фото)

Пара прогулялася Нью-Йорком.

26-річного британського актора Тома Голланда помітили на побаченні з його дівчиною, акторкою та співачкою Зендеєю Коулман. Про це пише People.

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Зіркова пара прогулялася вулицями Нью-Йорка. Під час виходу у світ "Спайдермен" обрав яскраво-помаранчеву футболку та сірі джогери, доповнивши образ окулярами на голові. Тим часом Зендея була вдягнута в доволі комфортний аутфіт — білу оверсайз футболку з малюнками, вільні штани та класичні Converse.

Актори зайшли до місцевого ресторану, де взяли страви на виніс та пішли гуляти містом.

[ + – ] Том Голланд та Зендея у Нью-Йорку

Британський актор та колишня принцеса Disney підтвердили свої стосунки у листопаді 2021. Хоча чутки про їхній роман ходили за довго до цього. Влітку того ж року їх помітили за поцілунками у машині та на весіллі спільного друга, коли закохані трималися за руки.

А познайомилися Том та Зендея на зйомках фільму "Людина-павук" у 2017 році.

[ + – ] Том Голланд та Зендея

Як відомо, стосунки акторської пари давно перейшли на новий рівень. Вони активно готують собі житло на території Великобританії — батьківщині Голланда.

Нагадаємо, нещодавно Зендея зворушливо привітала Тома Голланда з його 26-річчям.

Також Фокус писав про подробиці щодо роману Тома Голланда та Зендеї з перших вуст.