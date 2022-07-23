Том Холланд и Зендая были замечены на свидании (фото)

Пара прогулялась по Нью-Йорку.

26-летнего британского актера Тома Холланда заметили на свидании с его девушкой, американской актрисой и певицей Зендаей Коулман. Об этом пишет People.

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Звездная пара прогулялась по улицам Нью-Йорка. Во время выхода в свет "Спайдермен" выбрал ярко-оранжевую футболку и серые джоггеры, дополнив casual образ очками на голове. Тем временем, Зендая была одета в довольно комфортный аутфит — белую оверсайз футболку с рисунками, свободные брюки и классические Converse.

Актеры зашли в местный ресторан, где взяли блюда на вынос и пошли гулять по городу.

[ + – ] Том Холланд и Зендая в Нью-Йорке

Британский актер и бывшая принцесса Disney подтвердили свои отношения в ноябре 2021. Хотя слухи об их романе ходили задолго до этого. Летом того же года они были замечены за поцелуями в машине и на свадьбе общего друга, когда влюбленные держались за руки.

А познакомились Том и Зендая на съемках фильма "Человек-паук" в 2017 году.

[ + – ] Том Холланд и Зендая

Как известно, отношения актерской пары давно перешли на новый уровень. Они активно готовят себе жилье на территории Великобритании – родине Холланда.

Напомним, недавно Зендая трогательно поздравила Тома Холланда с его 26-летием.

Также Фокус писал о подробностях романа Тома Холланда и Зендаи из первых уст.