Зендая поздравила Тома Холланда с днем рождения трогательным снимком

Человеку-пауку исполнилось 26 лет.

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Американская актриса Зендая поздравила своего бойфренда, британского актера Тома Холланда с днем рождения. Трогательным снимком звезда поделилась на своей Instagram-странице с более чем 140 млн подписчиков.

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"Счастливого дня рождения тому, кто делает меня самой счастливой", — отметила под трогательным черно-белым фото 25-летняя актриса, известная ролями в сериале "Эйфория", фильме "Дюна" и т.д.

[ + – ] Зендая поздравила Тома Холланда с днем рождения

Именинник прокомментировал трогательный снимок со своей возлюбленной довольно лаконично – тремя красными сердечками.

26-летний Том Холланд и Зендая официально встречаются с осени 2021. Однако слухи об их возможном романе ходили очень давно, еще со времен съемок первого фильма о Человеке-пауке с Холландом в главной роли, где влюбленная пара и познакомилась в 2017 году.

Однако после официального подтверждения отношений звездная пара уже несколько раз выходила на красные дорожки.

[ + – ] Зендая и Том Холланд Фото: Getty Images

Напомним, 25-летняя Зендая стала одной из ста самых влиятельных людей мира 2022, по версии журнала Time.

Также Фокус писал о переезде американки Зендаи к своему возлюбленному в Великобританию. Именно здесь живет вся родня Холланда и он активно занимается ремонтными работами в своем имении, чтобы паре было комфортно жить вместе.