Зендея привітала Тома Голланда з днем народження зворушливим знімком

Людині-павуку виповнилося 26 років.

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Американська акторка Зендея привітала свого бойфренда, британського актора Тома Голланда з днем народження. Зворушливим знімком зірка поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 140 млн підписників.

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"Найщасливішого дня народження тому, хто робить мене найщасливішою", — зазначила під зворушливим чорно-білим фото 25-річна акторка, відома ролями в серіалі "Ейфорія", фільмі "Дюна" тощо.

[ + – ] Зендея привітала Тома Голланда з днем народження

Іменинник прокоментував зворушливий знімок зі своєю коханою доволі лаконічно — трьома червоними сердечками.

26-річний Том Голланд та Зендея офіційно зустрічаються з осені 2021. Проте чутки про їхній можливий роман ходили дуже давно, ще з часів зйомок першого фільму про Людину-павука з Голландом у головній ролі, де закохана пара і познайомилася у 2017.

Проте після офіційного підтвердження стосунків зіркова пара вже кілька разів разом виходила на червоні доріжки.

[ + – ] Зендея та Том Голланд Фото: Getty Images

Нагадаємо, 25-річна Зендея стала однією зі ста найвпливовіших людей світу 2022, за версією журналу Time.

Також Фокус писав про переїзд американки Зендеї до свого коханого "Павука" у Великобританію. Саме тут живе вся рідня Голланда і він активно займається ремонтними роботами у своєму маєтку, аби парі було комфортно жити разом.