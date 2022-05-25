Зендея увійшла у топ-100 найвпливовіших людей за версією журналу Time

До списку увійшли також Міла Куніс, Піт Девідсон, Ендрю Гарфілд, Сара Джессіка Паркер та інші.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

25-річна американська акторка Зендея увійшла у топ-100 найвпливовіших людей світу, за версією журналу Time. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Велика честь. Дякую @TIME за це визнання та Денису за добрі слова. Це означає для мене дуже багато♥️ #Time", — зазначила знаменитість.

На обкладинці видання, яку зняла Каміла Фалькес, Зендея позує у розкішній червоній сукні Valentino та масивних аксесуарах. Стилізацією фотосесії займався американський стиліст Ло Роуч, а інтерв'ював акторку режисер "Дюни" Дені Вільнев.

"Мені здається, ніби Зендеї тисяча років. Вона ніби прожила вже безліч життів до цього. І все-таки вона молода, як весна. За якимось нерозв'язним парадоксом вона справляє враження народженої десь у далекому майбутньому. Вона поза часом і вона може все", — зазначив режисер.

[ + – ] Зендея на обкладинці Time

Зендея стала широко відомою ще в підлітковому віці, коли стала частиною Disney. Згодом молода акторка та співачка знялася у серіалі про проблеми підлітків "Ейфорія", де зіграла наркоманку Ру.

У 2021 Зендея постала в образі героїні фантастичного фільму "Дюна", де зіграла разом із Тімоті Шаламе.

І, звичайно ж, Зендея знімалася у трьох частинах "Людини-павука" з Томом Голландом у головній ролі, де й познайомилася зі своїм "Спайдерменом". Наразі Зендея та Том Голланд зустрічаються та планують переїхати жити в Великобританію, на батьківщину актора.

[ + – ] Зендея у новій зйомці

Нагадаємо, як Зендея виглядала в ранньому дитинстві.

Також Фокус писав про роман Зендеї та Тома Голланда. Акторка відверто розповіла про романтичні стосунки зі "Спайдерменом".