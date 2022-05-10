Майбутня зірка Disney. Як виглядала в дитинстві Зендея (фото)

Акторка поділилася архівним кадром зі своєю мамою.

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25-річна американська акторка та співачка Зендея Коулман поділилася на своїй Instagram-сторінці зворушливим архівним фото зі своєю мамою на честь Міжнародного дня матері.

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На знімку майбутня акторка зовсім маленька й обіймає свою маму Клер Стормер.

[ + – ] Маленька Зендея з мамою

Народилася Зендея Коулман 1 вересня 1996 в Окленді, США в родині вчителів, хоча мати також працювала менеджером у Театрі ім. Шекспіра в Каліфорнії. Батько акторки — афроамериканець, чиє коріння походить з Арканзасу, а мати Клер Стормер має німецьке та шотландське походження. У Зендеї п'ятеро старших братів і сестер.

25-річна Зендея стала зіркою фільмів "Людина-павук", "Дюна", серіалу про проблеми підлітків "Ейфорія" тощо. Знаменитість є лауреаткою кількох престижних кінопремій, серед них "Еммі" та "Супутник".

Наразі знаменитість зустрічається з британським актором Томом Голландом. Вони познайомилися на зйомках першої частини "Людини-павука" у 2017 році. Після кількох років чуток про роман між акторами вони підтвердили свої стосунки у листопаді 2021 року.

Нагадаємо, американська модель Гейлі Бібер також привітала в соцмережах свою маму з Днем матері. Знаменитість поділилася архівним фото з дитинства.

Також Фокус писав Міжнародний день матері в українському шоубізнесі. Співаки, телеведучі та блогери привітали своїх мам з їхнім святом, поділившись архівними кадрами зі своїми рідними.