Будущая звезда Disney. Как выглядела в детстве Зендая (фото)

Актриса поделилась архивным кадром со своей мамой.

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25-летняя американская актриса и певица Зендая Коулман поделилась на своей Instagram-странице трогательным архивным фото со своей мамой в честь Международного дня матери.

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На снимке будущая актриса совсем маленькая и обнимает свою маму Клер Стормер.

[ + – ] Маленькая Зендая с мамой

Родилась Зендая Коулман 1 сентября 1996 в Окленде, США в семье учителей, хотя мать также работала менеджером в Театре им. Шекспира в Калифорнии. Отец актрисы — афроамериканец, чьи корни из Арканзаса, а мать Клер Стормер имеет немецкое и шотландское происхождение. В Зендаи пятеро старших братьев и сестер

25-летняя Зендая стала звездой фильмов "Человек-паук", "Дюна", сериала о проблемах подростков "Эйфория". Знаменитость является лауреаткой нескольких престижных кинопремий, в том числе "Эмми" и "Спутник".

Сейчас звезда встречается с британским актером Томом Холландом. Они познакомились на съемках первой части "Человека-паука" в 2017 году. Спустя несколько лет слухов о романе между актерами они подтвердили свои отношения в ноябре 2021 года.

Напомним, американская модель Хейли Бибер также поздравила в соцсетях свою маму с Днем матери. Знаменитость поделилась архивным фото с детства.

Также Фокус писал о Международном дне матери в украинском шоу-бизнесе. Певцы, телеведущие и блогеры поздравили своих мам с их праздником, поделившись архивными кадрами со своими родными.