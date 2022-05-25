Зендая вошла в топ-100 самых влиятельных людей по версии журнала Time

В список вошли также Мила Кунис, Пит Дэвидсон, Эндрю Гарфилд, Сара Джессика Паркер и другие.

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25-летняя американская актриса Зендая вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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"Большая честь. Спасибо @TIME за это признание и Денису за добрые слова. Это значит для меня очень много♥️ #Time", — отметила знаменитость.

На обложке издания, снятой Камилой Фалькес, Зендая позирует в роскошном красном платье Valentino и массивных аксессуарах. Стилизацией фотосессии занимался американский стилист Ло Роуч, а интервьюировал актрису режиссер "Дюны" Дени Вильнев.

"Мне кажется, будто Зендае тысяча лет. Она будто прожила уже множество жизней до этого. И все-таки она молода, как весна. По какому-то неразрешимому парадоксу она производит впечатление рожденной где-то в далеком будущем. Она вне времени и она может все", — отметил режиссер.

[ + – ] Зендая на обложке Time

Зендая стала широко известна еще в подростковом возрасте, когда стала частью Disney. Впоследствии молодая актриса и певица снялась в сериале о проблемах подростков "Эйфория", где сыграла наркоманку Ру.

В 2021 Зендая предстала в образе героини фантастического фильма "Дюна", где сыграла вместе с Тимоти Шаламе.

И, конечно же, Зендая снималась в трех частях "Человека-паука" с Томом Холландом в главной роли, где и познакомилась со своим "Спайдерменом". В настоящее время Зендая и Том Холланд встречаются и планируют переехать жить в Великобританию, на родину актера.

[ + – ] Зендая в новой съемке

Напомним, как Зендая выглядела в раннем детстве.

Также Фокус писал о романе Зендаи и Тома Холланда. Актриса откровенно рассказала о романтических отношениях со "Спайдерменом".