Зендая и Том Холланд проводят романтические каникулы в Будапеште (фото, видео)

Влюбленные катались на скутерах по европейской столице.

25-летняя американская актриса Зендая проводит романтические каникулы со своим бойфрендом, коллегой по цеху Томом Холландом. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару заметили папарацци на улицах Будапешта. Они катались на скутерах по столице Венгрии. Для европейского уик-энда звезда сериала "Эйфория" выбрала базовую белую майку, серые шорты и кожаные лоферы. Тем временем, ее спутник был одет в полосатую рубашку с коротким рукавом и черные шорты.

Как известно, Том Холланд сам родом из Великобритании, поэтому влюбленные много времени проводят в Европе.

[ + – ] Том Холланд и Зендая проводят выходные в Будапеште

Главный герой последних фильмов о Человеке-пауке и американская актриса познакомились во время съемок в 2017 году. Тогда же начали распространяться слухи об их не только рабочих отношениях.

[ + – ] Том Холланд и Зендая проводят выходные в Будапеште

Лишь летом 2021 влюбленных удалось "подловить" за поцелуями в машине, а осенью того же года они официально подтвердили свой роман. После этого Зендая и Том Холланд стали все чаще выходить на публику как пара и не скрывать своих чувств друг к другу.

Напомним, Том Холланд объявил, что уходит из соцсетей, оставляя своим подписчикам весь выложенный ранее контент.

Также Фокус писал о летнем свидании Тома Холланда и Зендаи в Нью-Йорке.