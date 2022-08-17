"Привет и пока". Том Холланд удалил свои социальные сети

Актер признался, что часто расстраивается из-за некоторых сообщений о себе в Сети.

26-летний британский актер Том Холланд решил удалить свои социальные сети для сохранения психического здоровья. Об этом "Спайдермен" рассказал своим подписчикам в Instagram.

"Для меня Instagram и Twitter слишком удушающие. Я очень зацикливаюсь, когда начинаю читать в Сети что-то о себе, и это оказывает пагубное влияние на мое психическое состояние. Поэтому я решил сделать шаг назад и удалить приложения", — признался фанатам бойфренд Зендаи.

Кроме того, Холланд поддержал благотворительную организацию The Brothers Trust и приложение Stem4, предназначенное для психологической помощи подросткам.

[ + – ] Том Холланд решил удалить свои социальные сети

В частности, звезда фильмов о Человеке-Пауке отметил, что просить о помощи не стыдно.

Сами страницы актера в соцсетях остались доступными для поклонников Тома Холланда, он не удалил их содержимое.

На Instagram-странице Спайдермена осталось 1219 постов, а на его аккаунт до сих пор подписано 67,8 млн фолловеров со всего мира.

Напомним, Тома Холланда заметили на свидании с его девушкой, американской актрисой Зендаей. За развитием отношений актерской пары активно следят в Сети с осени 2021.

Также Фокус писал о 26-м дне рождения Тома Холланда. Актера трогательно поздравила в соцсетях его возлюбленная.