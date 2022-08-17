Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

"Привіт і бувайте". Том Голланд видалив свої соціальні мережі

Том Голланд, Том Голланд видалив соціальні мережі, Том Голланд зендая, Том Голланд людина павук
Фото: tomholland2013 | Том Голланд

Актор зізнався, що часто засмучується через деякі повідомлення про себе в мережі.

26-річний британський актор Том Голланд вирішив видалити свої соціальні мережі задля збереження психічного здоров'я. Про це "Спайдермен" розповів своїм підписникам в Instagram.

"Для мене Instagram і Twitter надто задушливі. Я дуже зациклююся, коли починаю читати у мережі щось про себе, і це чинить згубний вплив на мій психічний стан. Тому я вирішив зробити крок назад і видалити додатки", — зізнався фанатам бойфренд Зендеї.

Окрім цього, Голланд підтримав благодійну організацію The Brothers Trust та додаток Stem4, призначений для психологічної допомоги підліткам.

Том Голланд вирішив видалити свої соціальні мережі

Зокрема зірка фільмів про Людину-Павука зазначив, що просити про допомогу не соромно.

Самі сторінки актора в соцмережах залишилися доступними для прихильників Тома Голланда, він не видалив їхній вміст.

На Instagram-сторінці Спайдермена залишилося 1219 дописів, а на його акаунт досі підписано 67,8 млн фоловерів з усього світу.

Нагадаємо, Тома Голланда помітили на побаченні з його дівчиною, американською акторкою Зендеєю. За розвитком стосунків акторської пари активно слідкують у мережі з осені 2021.

Також Фокус писав про 26-й день народження Тома Голланда. Актора зворушливо привітала в соцмережах його кохана.