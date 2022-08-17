"Привіт і бувайте". Том Голланд видалив свої соціальні мережі

Актор зізнався, що часто засмучується через деякі повідомлення про себе в мережі.

26-річний британський актор Том Голланд вирішив видалити свої соціальні мережі задля збереження психічного здоров'я. Про це "Спайдермен" розповів своїм підписникам в Instagram.

"Для мене Instagram і Twitter надто задушливі. Я дуже зациклююся, коли починаю читати у мережі щось про себе, і це чинить згубний вплив на мій психічний стан. Тому я вирішив зробити крок назад і видалити додатки", — зізнався фанатам бойфренд Зендеї.

Окрім цього, Голланд підтримав благодійну організацію The Brothers Trust та додаток Stem4, призначений для психологічної допомоги підліткам.

[ + – ] Том Голланд вирішив видалити свої соціальні мережі

Зокрема зірка фільмів про Людину-Павука зазначив, що просити про допомогу не соромно.

Самі сторінки актора в соцмережах залишилися доступними для прихильників Тома Голланда, він не видалив їхній вміст.

На Instagram-сторінці Спайдермена залишилося 1219 дописів, а на його акаунт досі підписано 67,8 млн фоловерів з усього світу.

Нагадаємо, Тома Голланда помітили на побаченні з його дівчиною, американською акторкою Зендеєю. За розвитком стосунків акторської пари активно слідкують у мережі з осені 2021.

Також Фокус писав про 26-й день народження Тома Голланда. Актора зворушливо привітала в соцмережах його кохана.