Пурпурна ейфорія: Зендея з'явилася в новій фотосесії для Valentino

Восени 2022 року основним відтінком дому став інтенсивний пурпуровий рожевий колір, і саме вбрання в таких тонах приміряла молода акторка.

У мережі з'явилися перші кадри нової рекламної кампанії Pink PP Valentino на осінь 2022 року, обличчями якої стали акторка Зендея та семиразовий чемпіон світу Формули-1 Льюїс Гамільтон, пише WWD.

Для осінньої кампанії бренду Майкл Бейлі Гейтс сфотографував Зендею в монохромному просторі, одягнену з ніг до голови в рожевий колір, мінісукню з баскою, доповнену чоботями на високій платформі, сумкою із заклепками та рукавичками.

Фото: Valentino

Відчуття руху походить від іншого зображення, де вона постає в брючному костюмі оверсайз. На ній напівпрозорий топ, а в руках — сумка в тон.

Фото: Valentino

Гамільтон одягнений у рожеву накидку-куртку поверх вільних рожевих штанів і рожеві кросівки, його сфотографував Ніколас Керн. Спортсмен дивиться на банку з рожевою фарбою та тримає кисть у лівій руці, ніби він сам відповідає за написаний від руки маніфест позаду нього, в якому говориться: "Я все ще піднімаюся".

Фото: Valentino

Креативний директор модного дому П'єрпаоло Піччолі скоротив палітру до одного відтінку, назвавши його кольором кохання, спільності, енергії та свободи.

"Один колір, сміливий, сильний, плинний, екстравагантний, один колір, щоб узагальнити все, що мені подобається в моді, і все, що я вибираю представляти: звільнення від буденності, простір, щоб бути собою, гучний символ рівності й любові. Ідея Pink як руйнівника бар'єрів народилася давно. У своїй роботі я повинен мати можливість розповісти й поділитися своїми цінностями за допомогою одного зображення, і я хотів застосувати ту ж парадигму до одного кольору. Як наслідок, для мене було майже природним шукати й знаходити щось, що могло б охопити потребу у висловленні й уявленні нового та звільненого людства. Я вибрав Зендею та Льюїса для PINK PP із тієї ж причини, через яку я створив цей колір, прекрасні душі, які використовують свій голос і талант, щоб об'єднувати, інтегрувати, будувати", — пояснив дизайнер.

Valentino історично асоціювався з червоним кольором, але восени 2022 року основним відтінком дому став інтенсивний пурпуровий рожевий поліпропілен, новий колір Pantone, розроблений Піччолі. Тепер він міцно асоціюється з брендом, і на кутюрному показі Valentino в Римі минулого місяця всі гості, від Енн Гетевей і Аріани Дебоуз до Флоренс П'ю та Ешлі Парк, були одягнені в сукні пурпурового кольору Піччолі.

Бренд планує не лише опублікувати кадри осінньої кампанії із Зендеєю у вересневому друкованому номері Harper's Bazaar Germany, а й випустить відео з акторкою, зняте оператором Euphoria Марселем Ревом у межах рекламної кампанії Valentino Rendez-Vous. Перший ролик зняли кілька місяців тому.

Реклама участю Льюїса Гамільтона буде опублікована у вівторок у вересневому друкованому номері GQ USA.

Зендая представила розкішний образ для червоних доріжок. Раніше вона вже брала участь у кампейні Valentino.