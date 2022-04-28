Венсан Кассель та Тіна Кунакі відвідали вечір Valentino

Захід пройшов у Венеції.

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Французький актор Венсан Кассель та його молода дружина Тіна Кунакі разом вийшли у світ у межах вечері Valentino у Венеції. Про це пише Numero Magazine.

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Зіркове подружжя відвідало вечерю Valentino, організовану креативним директором модного дому П'єрпаоло Піччолі. На вечірку були запрошені медійні особи та друзі Valentino. Цю вечерю Піччолі організував не просто так: модний дім цьогоріч став спонсором відкриття Італійського павільйону на Венеційській бієнале.

Зокрема на заході помітили 55-річного актора Венсана Касселя та його молоду дружину, французьку модель Тіну Кунакі, які прилетіли спеціально до Італії, аби відвідати відому художню виставку.

25-річна модель прийшла на захід у яскравому рожевому штанному костюмі, який складався з довгих прямого крою штанів, корсету та піджака. Своє кучеряве від природи волосся Тіна вирішила випрямити. Тож її зачіска також викликала неабиякий резонанс у мережі.

[ + – ] Тіна Кунакі та Венсан Кассель у Венеції Фото: Getty Images [ + – ] Тіна Кунакі та Венсан Кассель у Венеції Фото: Getty Images

55-річний Венсан Кассель вийшов у світ у класичному чорному костюмі та білій сорочці.

[ + – ] Зіркові гості вечора Valentino

Нагадаємо, зіркова пара Тіна Кунакі та Венсан Кассель з різницею у віці в 30 років часто демонструють свої теплі почуття одне до одного на публіці.

Також Фокус писав про святкування 25-го дня народження Тіни Кунакі. На вечірку була запрошена навіть 17-річна донька Венсана Касселя від Моніки Беллуччі.