Венсан Кассель та Тіна Кунакі відвідали вечір Valentino
Захід пройшов у Венеції.
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Французький актор Венсан Кассель та його молода дружина Тіна Кунакі разом вийшли у світ у межах вечері Valentino у Венеції. Про це пише Numero Magazine.
Зіркове подружжя відвідало вечерю Valentino, організовану креативним директором модного дому П'єрпаоло Піччолі. На вечірку були запрошені медійні особи та друзі Valentino. Цю вечерю Піччолі організував не просто так: модний дім цьогоріч став спонсором відкриття Італійського павільйону на Венеційській бієнале.
Зокрема на заході помітили 55-річного актора Венсана Касселя та його молоду дружину, французьку модель Тіну Кунакі, які прилетіли спеціально до Італії, аби відвідати відому художню виставку.
25-річна модель прийшла на захід у яскравому рожевому штанному костюмі, який складався з довгих прямого крою штанів, корсету та піджака. Своє кучеряве від природи волосся Тіна вирішила випрямити. Тож її зачіска також викликала неабиякий резонанс у мережі.
55-річний Венсан Кассель вийшов у світ у класичному чорному костюмі та білій сорочці.
Нагадаємо, зіркова пара Тіна Кунакі та Венсан Кассель з різницею у віці в 30 років часто демонструють свої теплі почуття одне до одного на публіці.
Також Фокус писав про святкування 25-го дня народження Тіни Кунакі. На вечірку була запрошена навіть 17-річна донька Венсана Касселя від Моніки Беллуччі.