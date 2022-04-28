Венсан Кассель и Тина Кунаки посетили вечер Valentino

Мероприятие прошло в Венеции.

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Французский актер Венсан Кассель и его молодая жена Тина Кунаки вышли в свет в рамках ужина Valentino в Венеции. Об этом пишет Numero Magazine.

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Звездные супруги посетили ужин Valentino, организованный креативным директором модного дома Пьерпаоло Пиччоли. На вечеринку были приглашены медийные лица и друзья Valentino.

Этот ужин Пиччоли организовал не просто так: модный дом стал спонсором открытия Итальянского павильона на Венецианской биеннале.

В частности, на мероприятии заметили 55-летнего актера Венсана Касселя и его молодую жену, французскую модель Тину Кунаки, специально прилетевших в Италию, чтобы посетить известную художественную выставку.

25-летняя модель пришла на мероприятие в ярком розовом брючном костюме, состоявшем из длинных прямого кроя брюк, корсета и пиджака. Свои вьющиеся от природы волосы Тина решила выпрямить. Так что ее прическа также вызвала большой резонанс в Сети.

[ + – ] Тина Кунаки и Венсан Кассель в Венеции Фото: Getty Images [ + – ] Тина Кунаки и Венсан Кассель в Венеции Фото: Getty Images

55-летний Венсан Кассель вышел в свет в классическом черном костюме и белой рубашке.

[ + – ] Звездные гости вечера Valentino

Напомним, звездная пара Тина Кунаки и Венсан Кассель с разницей в возрасте в 30 лет часто демонстрируют свои теплые чувства друг к другу на публике.

Также Фокус писал о праздновании 25-го дня рождения Тины Кунаки. На вечеринку была приглашена даже 17-летняя дочь Венсана Касселя от Моники Беллуччи.