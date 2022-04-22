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Венсан Кассель и Тина Кунаки показали страстные чувства на публике (фото)

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Тина Кунаки и Венсан Кассель, Тина Кунаки и Венсан Кассель продемонстрировала чувство, звездная пара
Фото: tinakunakey | Тина Кунаки и Венсан Кассель

Пара в который раз демонстрирует свою любовь друг к другу на публике.

Французская модель Тина Кунаки поделилась серией новых снимков, на которых позирует со своим мужем, 55-летним французским актером Венсаном Касселем. Влюбленные демонстрируют страстные чувства, обнимаясь и целуясь на публике.

Тина позировала в откровенном черном мини-платье с глубоким декольте и длинными перчатками, ярко-розовых лосинах и такого же цвета сумочкой.

Тина Кунаки и Венсан Кассель демонстрируют свою любовь друг к другу

"Моя подруга ❤️", — прокомментировал публикацию муж 25-летней модели.

Тина Кунаки и Венсан Кассель заключили брак в 2018 году. У звездных супругов подрастает дочь Амазония, которую они тщательно скрывают от вспышек камер и пристального глаза журналистов.

Влюбленные часто демонстрируют свои теплые чувства друг к другу на публике, несмотря на то, что немногие верили в долгосрочность их любви с разницей в 30 лет.

Напомним, накануне Тина Кунаки поделилась очень трогательным снимком со своим мужем.

Также Фокус писал о самом романтичном подарке от Венсана Касселя, по мнению его молодой жены.