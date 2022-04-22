Венсан Кассель і Тіна Кунакі продемонстрували пристрасні почуття на публіці (фото)

Пара вкотре демонструє свою любов одне до одного на публіці.

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Французька модель Тіна Кунакі поділилася серією нових знімків, на яких позує зі своїм чоловіком, 55-річним французьким актором Венсаном Касселем. Закохані демонструють пристрасні почуття, обіймаючись та цілуючись на публіці.

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Тіна позувала у відвертій чорній мінісукні з глибоким декольте та довгими рукавичками, яскраво-рожевих лосинах і такого ж кольору сумочкою.

[ + – ] Тіна Кунакі та Венсан Кассель демонструють свою любов одне до одного

"Моя подруга ❤️", — прокоментував публікацію чоловік 25-річної моделі.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель одружилися у 2018 році. У зіркового подружжя підростає донька Амазонія, яку вони ретельно ховають від спалахів камер і пильного ока журналістів.

Закохані часто демонструють свої теплі почуття одне до одного на публіці, попри те, що мало хто вірив у довготривалість їхнього кохання з різницею у 30 років.

Нагадаємо, напередодні Тіна Кунакі поділилася дуже зворушливим знімком зі своїм чоловіком.

Також Фокус писав про найромантичніший подарунок від Венсана Касселя, на думку його молодої дружини.