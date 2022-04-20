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Тіна Кунакі поділилася зворушливим знімком з Венсаном Касселем

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Фото: The Kooples | Венсан Кассель та Тіна Кунакі

Подружжя вкотре демонструють свої теплі почуття одне до одного.

Французька модель Тіна Кунакі поділилася на своїй Instagram-сторінці з 1,3 млн підписників зворушливим фото з чоловіком Венсаном Касселем.

На фото подружжя мило обіймаються та посміхаються. Тіна продемонструвала образ з базовою білою футболкою. Її волосся було зібране ззаду. А доповнили лук масивні сережки у формі спіралі. Макіяж 25-річної французької моделі був у легкому нюдовому тоні.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель
Тіна Кунакі та Венсан Кассель
Фото: tinakunakey

55-річний Венсан Кассель, французький актор, у сонцезахисних окулярах обіймав дружину ззаду.

Зазначимо, що колишній чоловік Моніки Беллуччі та молода французька модель одружилися у 2018 році. У них підростає донька Амазонія, яку подружжя ретельно ховає від спалахів камер та пильного ока журналістів.

Закохані часто демонструють свої теплі почуття одне до одного, попри те, що мало хто вірив у довготривалість їхнього кохання з різницею у 30 років.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель перебувають в офіційному шлюбі з 2018 року

Нагадаємо, Тіна Кунакі відсвяткувала свій 25-й день народження. На святковій вечірці була присутня і донька від попереднього шлюбу Венсана з Монікою Беллуччі — юна модель Дева Кассель.

Також Фокус писав про те, як подружжя Кунакі-Кассель провело новорічні свята 2022. Закохана пара разом з донькою Амазонією відпочивала на березі Атлантичного океану у Бразилії.