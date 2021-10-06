Тіна Кунакі розповіла про найромантичніший подарунок Венсана Касселя

24-річна французька модель Тіна Кунакі разом зі своїм 54-річним чоловіком, актором Венсаном Касселем знялася в новій рекламній кампанії бренду The Kooples, амбасадорами якого є подружжя, і дали інтерв'ю журналу Elle, поділившись деякими подробицями своїх стосунків.

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Так, на запитання про найромантичніший подарунок Тіна відповіла, що на День святого Валентина Венсан покликав мексиканських музикантів, і вони співали серенаду, написану спеціально для неї, прямо під вікнами їхнього будинку.

[ + – ] Тіна Кунакі та Венсан Кассель у кампейні The Kooples

"Це було дуже мило", — зізналася Кунакі.

Обговорюючи тему улюблених речей у гардеробі, модель зазначила, що найбільше любить речі свого чоловіка: його куртки, піджаки та сорочки, а спати в його футболках — для неї найвища насолода. Вона також зізналася, що, збираючись на побачення, найбільше часу витрачає на вибір одягу, а коли образ обраний, на приведення себе в порядок вона витрачає не більше 15 хвилин.

У свою чергу Венсан на запитання, що найбільше йому подобається в шафі дружини, пожартував, що зовсім не проти, якщо та взагалі нічого не носитиме.

Нагадаємо, нещодавно Тіна з'явилася на Тижні моди в Парижі разом зі своїм молодшим братом Закарі, який слідом за сестрою підкорює модний Олімп. Вони дуже схожі зовні, і йому пророкують велике майбутнє в обраній сфері.