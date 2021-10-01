Тіна Кунакі з'явилася на Тижні моди в Парижі з молодшим братом (відео)

Тіна та Закарі часто відвідують разом модні покази, і молодий чоловік слідом за сестрою робить кар'єру в цій сфері.

24-річна французька модель Тіна Кунакі з'явилася на паризькому Тижні моди в супроводі свого молодшого брата Закарі. Фотографії та відео опубліковані в сторіз Instagram молодої дружини актора Венсана Касселя.

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Тіна з'явилася перед публікою в пальто в біло-синьо-бірюзову клітку, підхопленому широким чорним поясом. Волосся вона зібрала, а образ доповнила бежевими туфлями-човниками.

[ + – ] Тіна Кунакі та її брат Закарі на паризькому Тижні моди

Її 20-річний брат одягнув світлу м'яку куртку, підібравши їй у тон штани та взуття, а також темний тонкий светр. Пишне волосся молодика були зібрані в афрокоси.

Появу брата та сестри публіка зустріла захоплено, і Тіна з Закарі деякий час позували фотографам перш ніж відправитися на показ.

[ + – ] Тіна та Закарі Кунакі на показі на Тижні моди в Парижі

Брат Тіни — теж модель. Його мати Надя — італійка, батько Робін — уродженець Того, чим і пояснюється екзотична зовнішність Закарі, у якого, крім Тіни, є ще одна старша сестра Кессі. Його дитинство пройшло в Біарриці, а зараз він живе в Парижі.

У модельний бізнес Закарі прийшов слідом за Тіною. Вони дуже дружні, і дівчина часто брала брата з собою на модні заходи. Юнак уже встиг узяти участь у декількох показах і знятися в рекламі. Він мріє підкорити модний Олімп і вийти на міжнародний рівень.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кунакі поділилася серією знімків, на яких позує в дуже короткій сукні на ліжку.