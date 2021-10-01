Тина Кунаки появилась на Неделе моды в Париже с младшим братом (видео)
Тина и Закари часто посещают вместе модные показы, и молодой человек вслед за сестрой делает карьеру в этой сфере.
24-летняя французская модель Тина Кунаки появилась на парижской Неделе моды в сопровождении своего младшего брата Закари. Фотографии и видео опубликованы в сториз Instagram молодой жены актера Венсана Касселя.
Тина появилась перед публикой в пальто в бело-сине-бирюзовую клетку, подхваченному широким черным поясом. Волосы она собрала, а образ дополнила бежевыми туфлями-лодочками.
Ее 20-летний брат одел светлую мягкую куртку, подобрав ей в тон брюки и обувь, а также темный тонкий свитер. Пышные волосы молодого человека были собраны в афрокосички.
Появление брата и сестры публика встретила восторженно, и Тина с Закари некоторое время позировали фотографам прежде, чем отправиться на показ.
Брат Тины – тоже модель. Его мать Надя – итальянка, отец Робин – уроженец Того, чем и объясняется экзотическая внешность Закари, у которого, кроме Тины, есть еще одна старшая сестра Кэсси. Его детство прошло в Биаррице, а сейчас он живет в Париже.
В модельный бизнес Закари пришел вслед за Тиной. Они очень дружны, и девушка часто брала брата с собой на модные мероприятия. Юноша уже успел поучаствовать в нескольких показах и сняться в рекламе. Он мечтает покорить модный Олимп и выйти на международный уровень.
Напомним, недавно Тина Кунаки поделилась серией снимков, на которых позирует в очень коротком платье на кровати.