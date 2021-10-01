Тина Кунаки появилась на Неделе моды в Париже с младшим братом (видео)

Тина и Закари часто посещают вместе модные показы, и молодой человек вслед за сестрой делает карьеру в этой сфере.

24-летняя французская модель Тина Кунаки появилась на парижской Неделе моды в сопровождении своего младшего брата Закари. Фотографии и видео опубликованы в сториз Instagram молодой жены актера Венсана Касселя.

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Тина появилась перед публикой в пальто в бело-сине-бирюзовую клетку, подхваченному широким черным поясом. Волосы она собрала, а образ дополнила бежевыми туфлями-лодочками.

[ + – ] Тина Кунаки и ее брат Закари на парижской Неделе моды

Ее 20-летний брат одел светлую мягкую куртку, подобрав ей в тон брюки и обувь, а также темный тонкий свитер. Пышные волосы молодого человека были собраны в афрокосички.

Появление брата и сестры публика встретила восторженно, и Тина с Закари некоторое время позировали фотографам прежде, чем отправиться на показ.

[ + – ] Тина и Закари Кунаки на показе на Неделе моды в Париже

Брат Тины – тоже модель. Его мать Надя – итальянка, отец Робин – уроженец Того, чем и объясняется экзотическая внешность Закари, у которого, кроме Тины, есть еще одна старшая сестра Кэсси. Его детство прошло в Биаррице, а сейчас он живет в Париже.

В модельный бизнес Закари пришел вслед за Тиной. Они очень дружны, и девушка часто брала брата с собой на модные мероприятия. Юноша уже успел поучаствовать в нескольких показах и сняться в рекламе. Он мечтает покорить модный Олимп и выйти на международный уровень.

Напомним, недавно Тина Кунаки поделилась серией снимков, на которых позирует в очень коротком платье на кровати.