Тина Кунаки поделилась снимками в бикини с отдыха без мужа в Испании

Компанию на отдыхе модели составил ее младший брат Закари. Венсан Кассель, муж Тины, не смог присоединиться к супруге из-за съемок в новом проекте.

24-летняя французская модель Тина Кунаки, которая является женой актера Венсана Касселя, отдыхает на Ибице, о чем свидетельствуют ее новые снимки в социальной сети Instagram.

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Время на испанском курорте красотка проводит не одна, но и не с мужем. Компанию ей составил младший брат Закари, с которым модель очень близка и проводит много времени вместе. Помимо родственных связей, у них еще и общие профессиональные интересы, поскольку парень тоже делает карьеру в модельном бизнесе.

[ + – ] Тина Кунаки и ее брат Закари

Тина продолжает демонстрировать подписчикам свою точеную фигуру. На снимках она изображена в розовом бикини, которое контрастирует с ее смуглой кожей, позируя на бортике бассейна.

[ + – ] Тина Кунаки отдыхает на Ибице

Отметим, что Закари тоже поделился фотографией с такой же локацией. Молодой человек стоит в бассейне в солнцезащитных очках, хвастаясь накачанной фигурой.

[ + – ] Закари Кунаки

Что касается 54-летнего Касселя, то ему сейчас не до отдыха. Актер снимается в сериале Liaison, работа над которым кипит в Лондоне. Съемки не дали ему возможности отметить вместе с женой третью годовщину свадьбы. По этому поводу Кунаки опубликовала серию снимков в соцсети, дав понять супругу, что любит его не меньше, чем в день их свадьбы.

С кем находится дочь пары, двухлетняя Амазони, неизвестно. В СМИ предполагают, что, скорее всего, Тина взяла девочку с собой. Однако публике она малышку не показывает.