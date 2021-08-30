Тіна Кунакі поділилася знімками в бікіні з відпочинку без чоловіка в Іспанії

Компанію відпочинку моделі склав її молодший брат Закарі. Венсан Кассель, чоловік Тіни, не зміг приєднатися до дружини через зйомки в новому проєкті.

24-річна французька модель Тіна Кунакі, яка є дружиною актора Венсана Касселя, відпочиває на Ібіці, про що свідчать її нові знімки в соціальній мережі Instagram.

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Час на іспанському курорті красуня проводить не одна, але й не з чоловіком. Компанію їй склав молодший брат Закарі, з яким модель дуже близька і проводить багато часу разом. Крім родинних зв'язків, у них ще й спільні професійні інтереси, оскільки хлопець теж робить кар'єру в модельному бізнесі.

[ + – ] Тіна Кунакі та її брат Закарі

Тіна продовжує демонструвати підписникам свою витончену фігуру. На знімках вона зображена в рожевому бікіні, яке контрастує з її смаглявою шкірою, позуючи на бортику басейну.

[ + – ] Тіна Кунакі відпочиває на Ібіці

Зазначимо, що Закарі теж поділився фотографією з такою ж локацією. Молодик стоїть у басейні в сонцезахисних окулярах, вихваляючись накачаною фігурою.

[ + – ] Закарі Кунакі

Що стосується 54-річного Касселя, то йому зараз не до відпочинку. Актор знімається в серіалі Liaison, робота над яким кипить у Лондоні. Зйомки не дали йому можливості відсвяткувати разом із дружиною третю річницю весілля. З цього приводу Кунакі опублікувала серію знімків у соцмережі, давши зрозуміти чоловікові, що любить його не менше, ніж у день їхнього весілля.

З ким перебуває дочка пари, дворічна Амазонія, невідомо. У ЗМІ припускають, що, швидше за все, Тіна взяла дівчинку із собою. Однак публіці вона дитину не показує.