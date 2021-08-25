Тіна Кунакі поділилася фото з чоловіком з нагоди річниці весілля

Модель вийшла заміж за чоловіка, старшого за неї на 30 років, 24 серпня 2018 року.

54-річний французький актор і продюсер Венсан Кассель і 24-річна модель Тіна Кунакі відзначили 24 серпня третю річницю весілля, з нагоди чого дівчина поділилася серією знімків з чоловіком, опублікувавши їх у соцмережі.

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На деяких кадрах вона притискається до чоловіка під час спільного відпочинку на пляжах Бразилії. На інших знімках вона перебуває в обіймах чоловіка. Є тут фото і з весільної церемонії, яка відбулася в невеликому містечку на південному заході Франції.

У цілому, фотографії демонструють, що між ними досі не згасла іскра і вони щасливі.

Спочатку ж ніхто не вірив в те, що шлюб з такою різницею у віці буде міцним, і багато хто підозрював Тіну в меркантильності і бажанні зробити кар'єру, використовуючи ім'я знаменитого чоловіка.

Однак пара не стала дослухатися до гулу чуток і поки що демонструє абсолютну ідилію. У них підростає дочка Амазоні, яка з'явилася на світ у квітні 2019 року. Подружжя часто бере дівчинку з собою в теплі краї, проте намагається особливо не показувати її пресі.

На момент знайомства з Касселем Тіні ледь виповнилося 18 років, тому акторові довелося просити у батька дівчини дозволу на те, щоб зустрічатися з нею.

[ + – ] Весілля Венсана Касселя і Тіни кунаки

Зараз Кунакі — успішна модель. Вона знімається для обкладинок модних журналів, рекламує нижню білизну та ювелірні прикраси, а також їздить по всьому світу. Не так давно її помітили навіть на вулицях української столиці. Крім того, Тіна неодноразово знімалася разом зі своїм чоловіком.

Іноді Кунакі відправляється відпочити без чоловіка, що відразу ж дає ЗМІ грунт для чуток про те, що у пари не все в порядку у стосунках, однак остання серія знімків, опублікована моделлю, доводить усім, що вони помиляються, кажучи про розлад у знаменитій сім'ї.