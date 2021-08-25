Тина Кунаки поделилась фото с мужем по случаю годовщины свадьбы

Модель вышла замуж за мужчину, старше ее на 30 лет, 24 августа 2018 года.

54-летний французский актер и продюсер Венсан Кассель и 24-летняя модель Тина Кунаки отметили 24 августа третью годовщину свадьбы, по случаю чего девушка поделилась серией снимков с супругом, опубликовав их в соцсети.

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На некоторых кадрах она прижимается к мужу во время совместного отдыха на пляжах Бразилии. На других снимках она находится в объятиях супруга. Есть тут фото и со свадебной церемонии, которая состоялась в небольшом городке на юго-западе Франции.

В целом, фотографии демонстрируют, что между ними до сих пор не погасла искра, и они счастливы.

Изначально же никто не верил в том, что брак с такой разницей в возрасте будет крепким, и многие подозревали Тину в меркантильности и желании сделать карьеру, используя имя знаменитого мужа.

Однако пара не стала прислушиваться к гулу слухов и пока что демонстрирует абсолютную идиллию. У них подрастает дочь Амазони, которая появилась на свет в апреле 2019 года. Супруги часто берут девочку с собой в теплые края, однако стараются особо не показывать ее прессе.

На момент знакомства с Касселем Тине едва исполнилось 18 лет, поэтому актеру пришлось просить у отца девушки разрешения на то, чтобы встречаться с ней.

[ + – ] Свадьба Венсана Касселя и Тины Кунаки

Сейчас Кунаки – успешная модель. Она снимается для обложек модных журналов, рекламирует нижнее белье и ювелирные украшения, а также ездит по всему миру. Не так давно ее заметили даже на улицах украинской столицы. Кроме того, Тина неоднократно снималась вместе со своим супругом.

Иногда Кунаки отправляется отдохнуть без мужа, что сразу же дает СМИ почву для слухов о том, что у пары не все в порядке в отношениях, однако последняя серия снимков, опубликованных моделью доказывает всем, что они ошибаются, говоря о разладе в знаменитом семействе.