Пляж и светский прием: Тина Кунаки отправилась в отпуск на Ибицу без мужа

Жена актера Венсана Касселя посетила вечеринку благотворительной программы UNISEF

Тина Кунаки отправилась на Ибице, о чем дала понять, опубликовав новые снимки в своем Instagram. Но пляжным отдыхом дело не ограничилось. Супруга Венсана Касселя посетила светский прием, устроенный UNISEF и позировала известному фотографу Мерту Аласу.

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Знаменитая французская модель показала несколько снимков: в море, на пляже, продемонстрировав, что ее фигура безупречна даже после месяцев в самоизоляции, когда многие расслабились.

[ + – ] Все фото: Instagram tinakunakey

Для серии фото Тина выбрала обтягивающее платье с принтом от популярного модельера Жана-Поля Готье.

[ + – ] Все фото: Instagram tinakunakey

Напомним, Тина Кунаки и французький актер Венсан Кассель поженились в 2018 году. Бывший муж Моники Беллуччи и модель встретились на курорте. Причем знакомство было случайным: Тина попросила у Венсана сигарету, даже не зная, кто он такой. Так что это можно назвать любовью с первого взгляда.

[ + – ] Тина Кунаки на вечере UNISEF/Все фото: Instagram tinakunakey

С той поры пара неразлучна и 30-летняя разница в возрасте их не смущает. Карантин из-за коронавируса они провели в Бразилии.

В 2019 году у пары родилась дочь Амазония.