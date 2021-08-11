Пляж і світський прийом: Тіна Кунакі вирушила у відпустку на Ібіцу без чоловіка

Дружина актора Венсана Касселя відвідала вечірку благодійної програми UNISEF.

Тіна Кунакі вирушила на Ібіцу, про що дала зрозуміти, опублікувавши нові знімки в своєму Instagram. Але пляжним відпочинком справа не обмежилася. Дружина Венсана Касселя відвідала світський прийом, влаштований UNISEF і позувала відомому фотографові Мерту Аласу.

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Знаменита французька модель показала кілька знімків: у морі, на пляжі, продемонструвавши, що її фігура бездоганна навіть після місяців у самоізоляції, коли більшість розслабилися.

[ + – ] Усі фото: Instagram tinakunakey

Для серії фото Тіна вибрала обтислі сукні з принтом від популярного модельєра Жана-Поля Готьє.

[ + – ] Усі фото: Instagram tinakunakey

Нагадаємо, Тіна Кунакі та французький актор Венсан Кассель одружилися в 2018 році. Колишній чоловік Моніки Беллуччі та модель зустрілися на курорті. Причому знайомство було випадковим: Тіна попросила у Венсана сигарету, навіть не знаючи, хто він такий. Тож це можна назвати любов'ю з першого погляду.

[ + – ] Тіна Кунакі на вечорі UNISEF / Усі фото: Instagram tinakunakey

З того часу пара нерозлучна і 30-річна різниця у віці їх не бентежить. Карантин через коронавірус вони провели в Бразилії.

У 2019 році в пари народилася дочка Амазонія.