Пляж і світський прийом: Тіна Кунакі вирушила у відпустку на Ібіцу без чоловіка
Дружина актора Венсана Касселя відвідала вечірку благодійної програми UNISEF.
Тіна Кунакі вирушила на Ібіцу, про що дала зрозуміти, опублікувавши нові знімки в своєму Instagram. Але пляжним відпочинком справа не обмежилася. Дружина Венсана Касселя відвідала світський прийом, влаштований UNISEF і позувала відомому фотографові Мерту Аласу.
Знаменита французька модель показала кілька знімків: у морі, на пляжі, продемонструвавши, що її фігура бездоганна навіть після місяців у самоізоляції, коли більшість розслабилися.
Для серії фото Тіна вибрала обтислі сукні з принтом від популярного модельєра Жана-Поля Готьє.
Нагадаємо, Тіна Кунакі та французький актор Венсан Кассель одружилися в 2018 році. Колишній чоловік Моніки Беллуччі та модель зустрілися на курорті. Причому знайомство було випадковим: Тіна попросила у Венсана сигарету, навіть не знаючи, хто він такий. Тож це можна назвати любов'ю з першого погляду.
З того часу пара нерозлучна і 30-річна різниця у віці їх не бентежить. Карантин через коронавірус вони провели в Бразилії.
У 2019 році в пари народилася дочка Амазонія.