Тина Кунаки в блестящем мини-платье показала роскошную фигуру

Венсан Кассель, который сейчас на съемках в Лондоне, первым прокомментировал горячие снимки своей жены.

24-летняя французская модель Тина Кунаки поделилась очередной порцией смелых фото, пока ее супруг, 56-летний Венсан Кассель занят в сериале Liaison, работа над которым кипит в Лондоне.

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На фотографиях, опубликованных в Instagram, девушка позирует в мини-платье Allium зеленого цвета с круглым вырезом и разрезом, расшитом крупными пайетками, от бренда The Attico, лежа на белоснежной постели и улыбаясь на камеру. На ее ногах – босоножки того же лейбла, что и платье, на высокой шнуровке, декорированные искусственными листьями. Волосы модели зачесаны на прямой пробор и собраны в тугую прическу.

[ + – ] Тина Кунаки

Судя по снимкам, Тина готовилась к выходу в люди. Кроме фото в спальне, она поделилась кадрами с вечеринки, на которой позирует с Йигитом Турханом, руководителем отдела брендинга VALENTINO, и дизайнером Джулиано Кальца, создавшем бренд уличной одежды GCDS.

Еще на одном кадре Кунаки запечатлена на заднем сидении авто, держа в руках бокал с коктейлем. На снимке она отметила фотографа Виктора Сантьяго.

Первым фотографии супруги прокомментировал Венсан Кассель.

"Дом, милый дом!", – написал он, добавив эмодзи в виде огня.

Свой комментарий в виде трех огоньков оставила и известный украинский фотограф Саша Самсонова, которая сейчас работает за границей и снимает мировых знаменитостей.

Напомним, недавно Тина Кунаки представила самый модный свитер осени. Немногим ранее она показала, как отдыхает без мужа в Испании.