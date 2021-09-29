Тіна Кунакі в блискучому мініплатті показала розкішну фігуру

Венсан Кассель, який зараз на зйомках у Лондоні, першим прокоментував гарячі знімки своєї дружини.

24-річна французька модель Тіна Кунакі поділилася черговою порцією сміливих фото, поки її чоловік, 56-річний Венсан Кассель зайнятий у серіалі Liaison, робота над яким кипить у Лондоні.

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На фотографіях, опублікованих в Instagram, дівчина позує в мінісукні Allium зеленого кольору з круглим вирізом і розрізом, розшитій великими паєтками, від бренду The Attico, лежачи на білосніжній постелі і посміхаючись на камеру. На її ногах — босоніжки того ж лейблу, що і плаття, на високій шнурівці, декоровані штучним листям. Волосся моделі зачесане на прямий проділ і зібране в тугу зачіску.

[ + – ] Тіна Кунакі

Судячи зі знімків, Тіна готувалася до виходу в люди. Крім фото в спальні, вона поділилася кадрами з вечірки, на якій позує з Йігітом Турханом, керівником відділу брендингу VALENTINO, і дизайнером Джуліано Кальца, який створює бренд вуличного одягу GCDS.

Ще на одному кадрі Кунакі зображена на задньому сидінні авто, тримаючи в руках келих з коктейлем. На знімку вона позначила фотографа Віктора Сантьяго.

Першим фотографії дружини прокоментував Венсан Кассель.

"Дім, милий дім!", — написав він, додавши емодзі у вигляді вогню.

Свій коментар у вигляді трьох вогників залишила і відома українська фотографиня Саша Самсонова, яка наразі працює за кордоном і знімає світових знаменитостей.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кунакі представила наймодніший светр осені. Трохи раніше вона показала, як відпочиває без чоловіка в Іспанії.