Тина Кунаки рассказала о самом романтичном подарке Венсана Касселя

24-летняя французская модель Тина Кунаки вместе со своим 54-летним супругом, актером Венсаном Касселем снялась в новой рекламной кампании бренда The Kooples, амбассадорами которого супруги являются, и дали интервью журналу Elle, поделившись некоторыми подробностями своих отношений.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Так, на вопрос о самом романтическом подарке Тина ответила, что на День святого Валентина Венсан позвал мексиканских музыкантов, и они пели серенаду, написанную специально для нее, прямо под окнами их дома.

[ + – ] Тина Кунаки и Венсан Кассель в кампейне The Kooples

"Это было очень мило", – призналась Кунаки.

Обсуждая тему любимых вещей в гардеробе, модель отметила, что больше всего любит вещи своего мужа: его куртки, пиджаки и рубашки, а спать в его футболках – для нее высшее наслаждение. Она также призналась, что, собираясь на свидания, больше всего времени тратит на выбор одежды, а когда образ выбран, на приведение себя в порядок она тратит не более 15 минут.

В свою очередь Венсан на вопрос, что больше всего ему нравится в шкафу супруги, пошутил, что совершенно не против, если та вообще ничего не будет носить.

Напомним, недавно Тина появилась на Неделе моды в Париже вместе со своим младшим братом Закари, который вслед за сестрой покоряет модный Олимп. Они очень похожи внешне, и ему пророчат большое будущее в выбранной сфере.