Пурпурная эйфория: Зендая появилась в новой фотосессии для Valentino

Осенью 2022 года основным оттенком дома стал интенсивный пурпурный розовый цвет, и именно в таких тонах наряды примерила на себя молодая актриса.

В Сети появились первые кадры новой рекламной кампании Pink PP Valentino на осень 2022 года, лицами которой стали актриса Зендая и семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, пишет WWD.

Для осенней кампании бренда Майкл Бейли Гейтс сфотографировал Зендаю в монохромном пространстве, одетую с ног до головы в розовый цвет, мини-платье с баской, дополненное сапогами на высокой платформе, сумкой с заклепками и перчатками.

Фото: Valentino

Ощущение движения исходит от другого изображения, где она предстает в брючном костюме оверсайз. На ней полупрозрачный топ, а в руках – сумка в тон.

Фото: Valentino

Гамильтон одет в розовую накидку-куртку поверх свободных розовых брюк и розовые кроссовки, был сфотографирован Николасом Керном. Спортсмен смотрит на банку с розовой краской и держит кисть в левой руке, как будто он сам отвечает за написанный от руки манифест позади него, в котором говорится: "Я все еще поднимаюсь".

Фото: Valentino

Креативный директор модного дома Пьерпаоло Пиччоли сократил палитру до одного оттенка, назвав его цветом любви, общности, энергии и свободы.

"Один цвет, смелый, сильный, текучий, экстравагантный, один цвет, чтобы обобщить все, что мне нравится в моде, и все, что я выбираю представлять: освобождение от обыденности, пространство, чтобы быть собой, громкий символ равенства и любви. Идея Pink как разрушителя барьеров родилась давно. В своей работе я должен иметь возможность рассказать и поделиться своими ценностями с помощью одного изображения, и я хотел применить ту же парадигму к одному цвету. Как следствие, для меня было почти естественным искать и находить что-то, что могло бы охватить потребность в выражении и представлении нового и освобожденного человечества. Я выбрал Зендаю и Льюиса для PINK PP по той же причине, по которой я создал этот цвет, прекрасные души, которые используют свой голос и талант, чтобы объединять, интегрировать, строить", – пояснил дизайнер.

Valentino исторически ассоциировался с красным цветом, но осенью 2022 года основным оттенком дома стал интенсивный пурпурный розовый полипропилен, новый цвет Pantone, разработанный Пиччоли. Теперь он прочно ассоциируется с брендом, и на кутюрном показе Valentino в Риме в прошлом месяце все гости, от Энн Хэтэуэй и Арианы Дебоуз до Флоренс Пью и Эшли Парк, были одеты в платья пурпурного цвета Пиччоли.

Бренд планирует не только опубликовать кадры осенней кампании с Зендаей в сентябрьском печатном номере Harper’s Bazaar Germany, но и выпустит видео с актрисой, снятое оператором Euphoria Марселем Ревом в рамках рекламной кампании Valentino Rendez-Vous. Первый ролик был снят несколько месяцев назад.

Реклама участием Льюиса Хэмилтона будет опубликована во вторник в сентябрьском печатном номере GQ USA.

Напоним, Зендая представила роскошный образ для красных дорожек. Ранее она уже участвовала в кампейне Valentino.