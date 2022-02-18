Зендая показала, как носить желтый цвет в кампейне Valentino

Звезда сериала "Эйфория" стала лицом этого модного бренда два года назад

Актриса Зендая, которая сейчас, пожалуй, является самой популярной селебрити в мире, снялась в рекламной кампании дома моды Valentino. Звезда фильма "Дюна" и сериала "Эйфория" появилась на фото и в видеоролике в ярких образах. Об этом пишет Vogue.

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Лицом Valentino Зендая стала еще в декабре 2020 года, и теперь появилась в новой потрясающей рекламной кампании весна-лето 2022. Новая коллекция получила название Rendez-Vous ("Рандеву") и для нее девушка примерила несколько ярких нарядов – желтый комплект, эффектный зеленый брючный костюм и атласную блузу голубого цвета с пурпурной накидкой.

Фото: Valentino

Фото: Valentino

[ + – ] Зендая с сумочкой One Stud Фото: Valentino

Образ Зендая дополнила высокими сандалиями в греческом стиле и сумочкой, которая уже стала трендом сезона.

Новая сумка носит название One Stud и, как сказано на сайте "воплощает в себе союз творческого наследия и современного колорита". Ее отличает лаконичный силуэт и металлический декор.

Фото: Valentino Фото: Valentino

Съемка рекламного ролика в котором показано метафорическое путешествие, прошла на студии Warner Bros. в Лос-Анджелесе. Авторами ролика стали Марсель Рев и Скотт Сакамото. В видео актриса гуляет по городу под известную композицию британской группы The XX Crystalized.

[ + – ] Реламный ролик Valentino

Ранее креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли рассказывал, почему он так любят работать с Зендаей.

"Я выбрал ее за все то, что она представляет. В этом сила моды и в этом сила людей. Я думаю, что очень важно передать важные послания через личность человека, и Зендая прекрасно представляет ценности, которые я хочу, чтобы отстаивал Valentino, такие как равенство и инклюзивность", — рассказал Пьерпаоло.